Беларусь дорожит и гордится своими отношениями с Китаем - Кочанова

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь дорожит и гордится своими отношениями с Китаем. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время видеоконференции с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республика Беларусь дорожит и гордится своими отношениями с великим Китаем, которые благодаря дружбе Президента Александра Лукашенко и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, регулярному обмену визитами достигли уровня стратегических отношений. Очень хотелось бы, чтобы наши лидеры встречались чаще. Мы понимаем: ничто не заменит личных встреч. И уверены, что как только представится возможность, они встретятся как добрые друзья и главные идеологи в развитии отношений наших стран", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, Беларусь многому учится у Китая, авторитет и влияние которого на международной арене стремительно растут.

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