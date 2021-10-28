Беларусь и Колумбия решили активизировать торгово-экономическое сотрудничество

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Колумбия решили активизировать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Эти вопросы обсуждались во время визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова в Колумбию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Евгений Шестаков встретился с заместителем министра торговли, промышленности и туризма Колумбии Андресом Карденасом. "Стороны наметили конкретные шаги по активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о продолжении работы по диверсификации торговли, созданию механизмов содействия наращиванию товарооборота, расширении обменов деловых кругов, развитию договорно-правовой базы между Беларусью и Колумбией", - рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Замминистра иностранных дел также встретился с топ-менеджментом компании Integra - оператором линий пассажирского сообщения. Эта компания занимает ведущие позиции в сфере перевозок в Колумбии, Перу и Эквадоре.

"Во время беседы состоялся обмен мнениями о перспективах поставок на рынки стран Латинской Америки всего спектра продукции белорусского машиностроения, в том числе современного электротранспорта и карьерной техники", - добавили в МИД.-0-