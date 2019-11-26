26 ноября, Бишкек /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Кыргызстан обсуждают создание новых сборочных производств. Об этом рассказал журналистам посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время динамика белорусско-кыргызстанского взаимодействия достаточно позитивная. Это видно по отношениям, которые складываются между главами государств, правительств, министрами иностранных дел", - отметил посол.

По его словам, такая динамика отражается и на товарообороте, который в последние два года превышает $130 млн. "Для наших двусторонних отношений это хороший показатель. В этом году немного темпы товарооборота снизились. Тем не менее за 9 месяцев у нас почти $86 млн - тоже очень хороший показатель. Надеюсь, что до конца года сможем еще нарастить", - сказал Андрей Страчко.

Он рассказал, что стороны в настоящее время ищут новые точки роста во взаимной торговле, и недавно уровень совместной межправкомиссии был поднят до вице-премьеров. В декабре в Минске планируется провести ее очередное заседание, будут обсуждаться новые договоренности и проекты.

В частности, Кыргызстан заинтересован в создании совместных сборочных производств трансформаторов и лифтов. Бишкеку также интересна продукция предприятий МАЗ и "Белкоммунмаш". "Для города актуален вопрос приобретения новой пассажирской техники - комфортабельных троллейбусов, автобусов. В 2018 году мы уже поставили низкопольные троллейбусы (участвовали в тендере и выиграли), и наша техника в сравнении с конкурентами показала, что она лучше и по качеству, и по дизайну. Также для города актуальна коммунальная техника", - рассказал посол.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 27-28 ноября совершит рабочий визит в Кыргызстан, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.-0-