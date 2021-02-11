Беларусь и Пакистан поддерживают прочное сотрудничество в различных сферах - гость ВНС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакистан и Беларусь поддерживают прочное сотрудничество в различных сферах. Это отметил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан, который в качестве гостя присутствовал на VI Всебелорусском народном собрании.

"Пакистан рассматривает Беларусь в качестве важного партнера, - сказал дипломат. - Между нашими странами подписано 77 соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Кроме того, некоторые документы находятся в разработке".

Посол обратил внимание на то, что пандемия кардинальным образом изменила многие способы взаимодействия во всем мире, в том числе и межгосударственное сотрудничество. Он считает, что наработки прошлых лет необходимо сохранить, адаптируясь к изменившейся ситуации. При этом дипломат рассказал, что в настоящее время крупные пакистанские бизнес-группы ведут переговоры с МТЗ о совместном производстве тракторов в Пакистане.

Саджад Хайдер Хан выразил уверенность, что сотрудничество между Беларусью и Пакистаном будет развиваться в соответствии с намеченными планами.

Посол также рассказал о том, что руководители обеих стран уже пригласили друг друга нанести визиты во взаимно удобные даты.-0-