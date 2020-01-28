Беларусь и Польша обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы межпарламентского взаимодействия стали предметом обсуждения на встречах заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко в парламенте Польши 28 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Состоялись встречи Анатолия Исаченко с вице-маршалом Сената Польши Габриэлой Моравска-Станецкой и вице-маршалом Сейма Польши Рышардом Терлецким. Рассмотрены возможности активизации диалога двух стран в различных сферах. Особое внимание уделено деятельности белорусско-польской межпарламентской группы.

Анатолий Исаченко и Габриэла Моравска-Станецкая. Фото Совета Республики

Как сообщалось, белорусская делегация во главе с Анатолием Исаченко прибыла в Польшу для участия в памятных мероприятиях к 75-летию освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, которые прошли 27 января. У монумента узникам лагеря смерти в Освенциме состоялась церемония зажжения свечей. На мероприятиях присутствовали делегации из 60 стран и международных организаций. В качестве почетных гостей сюда приехали около 200 бывших узников Аушвиц-Биркенау со всего мира, в том числе 13 из Беларуси.

Анатолий Исаченко принял участие в церемонии передачи капсулы с землей из Освенцима главой города Янушем Хверутом настоятелю храма-памятника Всех Святых протоиерею Федору Повному. Капсула будет размещена в крипте храма во время международной акции памяти "Во славу общей Победы". Кроме того, прошли переговоры белорусской делегации с администрацией музея "Аушвиц-Биркенау" по вопросам сотрудничества с мемориальным комплексом "Тростенец" и иными музейными учреждениями Беларуси.-0-