22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша рассчитывают подписать соглашение о межпарламентском сотрудничестве в 2020 году. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с вице-маршалом Сейма Рышардом Терлецким, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект соглашения разработан. Подписать его планируется в следующем году, поскольку в текущем и в Беларуси, и в Польше пройдут парламентские выборы.

Как сообщалось, польская парламентская делегация во главе с вице-маршалом Сейма Рышардом Терлецким находится с визитом в Беларуси по 23 августа. Парламентарии проведут переговоры в Министерстве спорта и туризма. Состоится также отдельная встреча с рабочей группой Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Польши. Кроме того, делегация побывает в Мядельском и Глубокском районах.

Визит посвящен расширению межпарламентского взаимодействия, в том числе по линии созданных в парламентах обеих стран рабочих групп, углублению торгово-экономического, инвестиционного, туристического и гуманитарного сотрудничества.

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