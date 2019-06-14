Беларусь и Республика Корея наращивают взаимодействие в IT-сфере и цифровой экономике

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 июня 2019, Пт
+31°C
Малооблачно EUR 2.3391
USD 2.0704
RUB 3.2046
Главное
Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам
Президент
Визит Президента Египта в Беларусь станет историческим событием для двух стран - посол
Политика
Минтруда назвало пути сближения спроса и предложения на рынке труда
Общество
Запрет на посещение лесов введен в 72 районах Беларуси
Общество
Жара до +33°С ожидается по югу Беларуси 15 июня
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Для любителей путешествий организуют кругосветку по мотивам романа Жюля Верна
13:22 Калейдоскоп
Караник: безвозмездное донорство - один из элементов социального партнерства граждан и государства
13:21 Общество
Житель Каменецкого района перевозил в тайнике почти 2 тыс. банок жевательного табака
13:18 Происшествия
Доллар и евро на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал
13:14 Экономика
Витебчанка подделала документ о регистрации ребенка, чтобы продать квартиру
13:12 Происшествия
Трехлетний воспитанник детсада в Лунинецком районе выпал из окна второго этажа
13:11 Происшествия
Беларусь и Армения определили общность подходов к сотрудничеству в интеграционных структурах
13:06 Политика
В Гродненской области медалью в честь 75-летия освобождения Беларуси наградят 430 ветеранов
12:50 Регионы
Жительницу Барановичей приговорили к 9 годам колонии за убийство новорожденного
12:49 Происшествия
Страны ШОС договорились наращивать усилия для обеспечения безопасности и устойчивого развития региона
12:43 Политика
Главы стран ШОС по итогам саммита приняли Бишкекскую декларацию и подписали ряд документов
12:43 В мире
Правительство Беларуси определило порядок оценки рисков воздействий генно-инженерных организмов
12:41 Общество
Беларусь и Республика Корея наращивают взаимодействие в IT-сфере и цифровой экономике
12:33 Политика
Международный день йоги отметят 22 июня в минском парке им.Горького
12:25 Регионы
На восстановление собора Парижской Богоматери внесены лишь 9% пожертвований из обещанных
12:19 В мире
Одежду и обувь на Br66,5 тыс. пытались незаконно реализовать в Минске и Новогрудке
12:18 Происшествия
К Европейским играм в Минске спортсмены готовятся как к континентальной олимпиаде - Давыдова
12:16 Спорт
Не только IT-специалисты: эксперт назвал профессии будущего в Беларуси
12:10 Общество
Широкая денежная масса в Беларуси за май увеличилась на 2,2%
12:10 Экономика
В центре Витебска нашли гранату времен войны
12:07 Происшествия
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь и Республика Корея наращивают взаимодействие в IT-сфере и цифровой экономике

Политика 14.06.2019 | 12:33
Андрей Попков. Фото Алины Гришкевич
Андрей Попков. Фото Алины Гришкевич

Беларусь и Республика Корея в последние годы динамично развивают двусторонние отношения, делая акцент на активизации контактов в областях IT, науки и технологий, цифровой экономики. О перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества, совместных проектах, а также о взаимодействии по вопросам международной повестки дня корреспондент БЕЛТА побеседовала с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Республике Корея Андреем Попковым.

- Андрей Николаевич, как бы вы охарактеризовали политическое взаимодействие между двумя странами?

- Развитию отношений с Республикой Корея как одним из передовых и ведущих государств в Азии и мире в белорусской внешней политике традиционно уделяется особое значение. Республика Корея также демонстрирует устойчивый интерес к углублению взаимовыгодных и дружественных связей с Беларусью и другими евразийскими государствами.

В апреле 1997 года состоялся официальный визит в Республику Корея Президента Беларуси Александра Лукашенко, в ноябре 2007 года - официальный визит в Сеул премьер-министра Беларуси. В мае 2017 года с участием заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко в Сеуле прошел Белорусский инвестиционный и экономический форум.

В Национальном собрании Беларуси и Национальной ассамблее Республики Корея действуют рабочие группы межпарламентского сотрудничества. В январе 2018 года состоялся визит в Беларусь парламентской делегации во главе с руководителем парламентской группы по сотрудничеству с Беларусью Ли Вон Уком (представитель правящей Демократической партии Кореи). Стороны выразили заинтересованность в активизации межпарламентского сотрудничества на двустороннем направлении и многосторонних площадках, развитии белорусско-корейского сотрудничества в сферах IТ, цифровой экономики. Прорабатывается возможность организации визита белорусской парламентской делегации в Республику Корея.

В политической сфере страны выступают за укрепление международного мира и безопасности, повышение значимости многосторонней дипломатии в решении современных международных проблем, мирное урегулирование разногласий и денуклеаризацию Корейского полуострова. Достаточно интенсивно поддерживается взаимодействие по текущим вопросам международной повестки дня между внешнеполитическими ведомствами и парламентариями наших стран. Беларусь приветствует инициативы южнокорейского правительства по ведению межкорейского диалога и обеспечению стабильности в Северо-Восточной Азии. Это создает основы для взаимопонимания между странами и регулярного проведения внешнеполитических консультаций.

- Интересно ли для Республики Корея сотрудничество с ЕАЭС, участником которого является Беларусь?

- Республика Корея предлагает разного рода форматы взаимодействия с евразийскими и постсоветскими странами, стремится к налаживанию сотрудничества с ЕАЭС. Одним из таких форматов является новая северная политика, провозглашенная действующей корейской администрацией в 2017 году.

В этом контексте Беларусь представляет интерес как страна с мощным научно-техническим потенциалом. Кроме того, в качестве одной из стран ЕАЭС Беларусь значима в связи с заинтересованностью корейской стороны в либерализации торговли между Республикой Корея и этой интеграционной организацией.

Во время моей недавней встречи с председателем Президентского комитета по Северному экономическому сотрудничеству Квон Гу Хуном обозначены основные приоритеты белорусско-корейских связей в сферах торговли, инвестиций, науки и технологий, IT-сектора, цифровой экономики, транспорта и логистики и других перспективных областях.

- Как новая северная политика отражается на взаимодействии с Беларусью?

- Предпринимаются шаги по активизации отношений со странами нашего региона. В конце мая этого года состоялся визит корейской делегации под эгидой Президентского комитета по Северному экономическому сотрудничеству в Минск для обмена мнениями с белорусской стороной о наиболее приоритетных направлениях экономического, инновационного и иного сотрудничества. Вместе с другими контактами на экспертном уровне этот визит был призван содействовать более четкому определению стратегии развития двусторонних отношений на основе взаимных интересов и особенностей двух экономик.

Одним из наиболее важных вопросов, который будет способствовать активному взаимодействию между государствами, является подписание соглашения о безвизовых поездках граждан.

Иммиграционная служба Республики Корея в июле 2018 года приняла решение об упрощении порядка выдачи многократных долгосрочных въездных виз. В свою очередь Республика Корея входит в список стран, граждане которых имеют право посещать Беларусь без визы сроком на 30 дней при путешествиях авиатранспортом, а также безвизового посещения туристско-рекреационной зоны "Брест" и специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал" и прилегающих к нему территорий сроком на 10 дней.

Несмотря на предпринятые сторонами меры по упрощению визовых режимов, необходимо продолжать работу по заключению полноценного соглашения о безвизовых поездках, поскольку это в значительной мере упростит двусторонние контакты и позволит рассчитывать на более активное взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

- Основой политических контактов, безусловно, является экономический обмен. Как складывается ситуация в этой сфере? Как ведется взаимодействие на межведомственном уровне?

- Торгово-экономические контакты между странами постепенно наращиваются. Главной статьей белорусского экспорта остаются калийные удобрения. Спросом пользуются и такие высокотехнологичные товары, как электронные интегральные микросхемы, приборы для физического или химического анализа, устройства на жидких кристаллах, лазеры, а также продукция химической промышленности: стекловолокно, углеродные материалы.

Растет экспорт услуг благодаря учреждению южнокорейской компанией SK Hynix (производство полупроводников и устройств памяти) собственного центра исследований и разработок в Беларуси - ООО "СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа".

В Сеуле в сентябре 2018 года состоялось пятое заседание Совместного комитета Беларуси и Республики Корея, в котором приняла участие делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом. Были достигнуты договоренности по передаче опыта развития среднего и малого бизнеса, а также активизации сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая разработку системы безбумажной торговли и развитие других проектов электронного правительства. У нас есть перспективы для более широкого сотрудничества в области машиностроения, инфраструктуры, химии и нефтехимии, эти вопросы также обсуждались в ходе заседания.

В течение 2018 года проведены два масштабных мероприятия, направленные на развитие контактов между деловыми кругами Беларуси и Кореи. Первое из них - Белорусско-корейский бизнес-форум в Минске, организованный БелТПП и Корейской ассоциацией импортеров (КОIМА). А в сентябре минувшего года состоялся белорусско-корейский деловой круглый стол с участием более 40 южнокорейских компаний, включая корпорации POSCO, Hyundai Motor, Doosan Machine Tools, KT.

Белорусские предприятия ежегодно принимают участие в крупных профильных выставках в Республике Корея. Продукция белорусских производителей, различные научно-технические проекты и разработки были представлены на выставках Seoul Food & Hotel, World Nuclear & Radiation Expo, SAMPE Korea & KOREA Composite Show, Import Goods Fair, G-Fair Korea.

В марте текущего года успешно прошла Национальная экспозиция Беларуси на Корейской выставке автоматизированных производств Smart Factory Expo+Automation World, где были представлены около 60 белорусских инновационных разработок, решений и исследований в сферах металлообработки, создания новых материалов, рентгеновского оборудования, медицинских приборов, биотехнологий, точного машиностроения.

Холдинг "Горизонт" с 2017 года реализует с одной из южнокорейских корпораций проект по производству потребительской техники и электроники, некоторые белорусские предприятия прорабатывают с корейскими партнерами варианты совместного производства автоматизированных парковочных систем и автокомпонентов с использованием корейских технологий и локализацией отдельных производственных процессов.

Южнокорейский бизнес привлекают возможности реализации в Беларуси инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства. Несколько корейских компаний, входящих в состав крупных финансово-промышленных групп, проявили заинтересованность в совместной реализации с белорусскими партнерами проектов по реконструкции автомобильных дорог и дорожному строительству.

Посольство работает над привлечением корейских компаний в индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, акцентируя внимание потенциальных партнеров на благоприятных условиях работы в Беларуси, льготах и преференциях для иностранных инвесторов.

В целях активизации двустороннего экономического сотрудничества и информирования об особенностях ведения внешнеэкономической деятельности в Республике Корея посольство совместно с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен организует семинары в формате видеоконференций. Представители различных белорусских ведомств принимают участие в программах обмена опытом, тренингах и семинарах, организуемых при содействии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Регулярно взаимодействуют таможенные службы, ведомства по чрезвычайным ситуациям. В 2018 году установлены контакты между судебно-экспертными ведомствами. Осенью 2018 года Корею посетила делегация руководства Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, весной 2019 года состоялся ответный визит корейской делегации в Минск, по итогам которого достигнуты договоренности о развитии сотрудничества в области подготовки экспертов, обмена опытом и технологиями в сфере судебно-экспертной деятельности.

- Как развиваются научно-технические и IT-связи между двумя государствами?

- Сотрудничество в области информационных технологий является одним из перспективных направлений белорусско-корейского сотрудничества. Принятые в Беларуси законодательные и стратегические меры по формированию IT-страны и созданных особых условиях для резидентов ПВТ озвучиваются во время проводимых посольством мероприятий на различных площадках.

В Беларуси действует Белорусско-корейский центр сотрудничества в области информационных технологий, который за последние два года реализовал несколько интересных и важных проектов.

В "ТИБО-2019" приняла участие корейская делегация во главе с президентом Национального агентства по развитию информационного общества Республики Корея. В апреле нынешнего года Беларусь посетила делегация Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея и корейских компаний для участия в третьем заседании рабочей группы по науке и технологиям и очередном белорусско-корейском форуме в области науки, инноваций и технологий.

Существует необходимость расширения совместной исследовательской деятельности с возможностью последующей коммерциализации разработок, в чем корейская сторона обладает богатым опытом. НАН Беларуси с корейскими компаниями, университетами и научно-исследовательскими институтами реализует проекты в области новых материалов, аэрокосмических технологий. Белорусская сторона с 2018 года принимает участие в программах Корейского института науки и технологий.

Есть перспективы в области венчурного финансирования. С корейской торговой сетью KTNET прорабатывается проект по созданию в Беларуси национальной системы безбумажной торговли.

Белорусская сторона в 2018-2019 годах принимает участие в программе обмена знаниями (Knowledge Sharing Program, KSP), проводимой Министерством экономики и финансов Республики Корея. Реализуется проект "Цифровая трансформация национальной экономики Республики Беларусь", который предусматривает исследовательские, информационно-аналитические, обучающие и демонстрационные мероприятия, призванные содействовать трансферу передового опыта Республики Корея в области организации цифровой трансформации.

- Насколько активно развивается культурное сотрудничество?

- В этой сфере усилия сосредоточены на расширении взаимодействия между различными белорусскими и южнокорейскими культурными учреждениями. При содействии посольства проводятся консультации о возможности заключения меморандума о сотрудничестве между национальными библиотеками двух стран. Посольство ведет работу по налаживанию взаимодействия с Национальным музеем Кореи.

Белорусские дипломаты традиционно принимают участие в ежегодном фестивале "Сеульский фестиваль дружбы". На нем организуются выступления белорусских музыкальных и танцевальных коллективов, вызывающие живой интерес у корейской публики. В этом году Беларусь будет представлена также на культурном фестивале World Masters Festival. Культурные обмены - важный элемент двустороннего сотрудничества, и мы стремимся к более активному взаимодействию в этой области.

Развивается взаимодействие между белорусскими и корейскими университетами. Беларусь посещают представители корейских вузов, ведущие университеты наших государств заключили соглашения о сотрудничестве, проходят студенческие обмены. В качестве примера можно назвать взаимодействие Академии управления при Президенте Беларуси с Корейским институтом государственного управления (KIPA).

Уверен, что Беларусь и Республика Корея будут активизировать сотрудничество по всем названным направлениям.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
IT, Беларусь, информационные технологии, Республика Корея, сотрудничество
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Афиша выходного дня - АКТУАЛЬНАЯ до 23 июня
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3391 BYN 2.325 BYN 2.332 BYN
USD
2.0704 BYN 2.063 BYN 2.067 BYN
RUB
3.2046 BYN 3.2 BYN 3.209 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко прибыл на саммит ШОС в Бишкеке
Все видео

Фотоновости

Благотворительная акция по продвижению безвозмездного донорства крови прошла в Минске
Все фото

Инфографика

Правила безопасного поведения на водоемах Не рекомендуется: купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи; входить в воду разгоряченным; отплывать далеко от берега
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Александра Лукашенко с Нарендрой Моди Лукашенко на полях саммита ШОС провел ряд двусторонних встреч
Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Арнольда Помазана с юбилеем
Лукашенко на саммите ШОС: система глобальной безопасности трещит по швам
Экономика
Фото из архива МАРТ: бизнес-сообщество поддерживает допмеры по противодействию монополизации в торговле продовольствием
Доллар и евро на торгах 14 июня подешевели, российский рубль подорожал
Широкая денежная масса в Беларуси за май увеличилась на 2,2%
Происшествия
Фото Олега Климовича В центре Витебска нашли гранату времен войны
Житель Каменецкого района перевозил в тайнике почти 2 тыс. банок жевательного табака
Витебчанка подделала документ о регистрации ребенка, чтобы продать квартиру
Общество
Минск станет первым городом, где будет показана уникальная коллекция олимпийских артефактов - Потанин
Караник: безвозмездное донорство - один из элементов социального партнерства граждан и государства
Правительство Беларуси определило порядок оценки рисков воздействий генно-инженерных организмов
Регионы
Фото из архива На одного безработного специалиста и служащего в Минске приходится более 20 вакансий
В Гродненской области медалью в честь 75-летия освобождения Беларуси наградят 430 ветеранов
Международный день йоги отметят 22 июня в минском парке им.Горького
Спорт
Светлана Хоркина Светлана Хоркина: у Беларуси есть все, чтобы провести II Европейские игры на самом высоком уровне
К Европейским играм в Минске спортсмены готовятся как к континентальной олимпиаде - Давыдова
Немов: II Европейские игры в Минске - знаковое событие в мире спорта
Технологии
Фото The Drive "Самолет-пулю" испытывают в США
Лазер для уничтожения раковых клеток в крови создали в США
Стартап из ПВТ создал первую в мире интуитивную клавиатуру
Культура
Фото из архива Национальная библиотека Беларуси презентовала в Швейцарии факсимиле книг XVI-XVII веков
Обряд "Вождение куста" для плодородия и благополучия проведут в Чечерском районе
Народному артисту Беларуси Арнольду Помазану исполняется 80 лет
В мире
Фото DELFI Шквалистый ветер оставил без электричества 25 тыс. жителей Литвы
Главы стран ШОС по итогам саммита приняли Бишкекскую декларацию и подписали ряд документов
На восстановление собора Парижской Богоматери внесены лишь 9% пожертвований из обещанных
Калейдоскоп
Scott Portelli. Фото Natiomal Geographic ФОТОФАКТ: Лучшие работы конкурса National Geographic Travel Photographer 2019
Для любителей путешествий организуют кругосветку по мотивам романа Жюля Верна
Умерла актриса Эдит Гонсалес из сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут"
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Газета 7 дней
Преодоление
Невосхождение на Килиманджаро
Два принципа надежды
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия