Беларусь и Республика Корея наращивают взаимодействие в IT-сфере и цифровой экономике

Беларусь и Республика Корея в последние годы динамично развивают двусторонние отношения, делая акцент на активизации контактов в областях IT, науки и технологий, цифровой экономики. О перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества, совместных проектах, а также о взаимодействии по вопросам международной повестки дня корреспондент БЕЛТА побеседовала с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Республике Корея Андреем Попковым.

- Андрей Николаевич, как бы вы охарактеризовали политическое взаимодействие между двумя странами?

- Развитию отношений с Республикой Корея как одним из передовых и ведущих государств в Азии и мире в белорусской внешней политике традиционно уделяется особое значение. Республика Корея также демонстрирует устойчивый интерес к углублению взаимовыгодных и дружественных связей с Беларусью и другими евразийскими государствами.

В апреле 1997 года состоялся официальный визит в Республику Корея Президента Беларуси Александра Лукашенко, в ноябре 2007 года - официальный визит в Сеул премьер-министра Беларуси. В мае 2017 года с участием заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко в Сеуле прошел Белорусский инвестиционный и экономический форум.

В Национальном собрании Беларуси и Национальной ассамблее Республики Корея действуют рабочие группы межпарламентского сотрудничества. В январе 2018 года состоялся визит в Беларусь парламентской делегации во главе с руководителем парламентской группы по сотрудничеству с Беларусью Ли Вон Уком (представитель правящей Демократической партии Кореи). Стороны выразили заинтересованность в активизации межпарламентского сотрудничества на двустороннем направлении и многосторонних площадках, развитии белорусско-корейского сотрудничества в сферах IТ, цифровой экономики. Прорабатывается возможность организации визита белорусской парламентской делегации в Республику Корея.

В политической сфере страны выступают за укрепление международного мира и безопасности, повышение значимости многосторонней дипломатии в решении современных международных проблем, мирное урегулирование разногласий и денуклеаризацию Корейского полуострова. Достаточно интенсивно поддерживается взаимодействие по текущим вопросам международной повестки дня между внешнеполитическими ведомствами и парламентариями наших стран. Беларусь приветствует инициативы южнокорейского правительства по ведению межкорейского диалога и обеспечению стабильности в Северо-Восточной Азии. Это создает основы для взаимопонимания между странами и регулярного проведения внешнеполитических консультаций.

- Интересно ли для Республики Корея сотрудничество с ЕАЭС, участником которого является Беларусь?

- Республика Корея предлагает разного рода форматы взаимодействия с евразийскими и постсоветскими странами, стремится к налаживанию сотрудничества с ЕАЭС. Одним из таких форматов является новая северная политика, провозглашенная действующей корейской администрацией в 2017 году.

В этом контексте Беларусь представляет интерес как страна с мощным научно-техническим потенциалом. Кроме того, в качестве одной из стран ЕАЭС Беларусь значима в связи с заинтересованностью корейской стороны в либерализации торговли между Республикой Корея и этой интеграционной организацией.

Во время моей недавней встречи с председателем Президентского комитета по Северному экономическому сотрудничеству Квон Гу Хуном обозначены основные приоритеты белорусско-корейских связей в сферах торговли, инвестиций, науки и технологий, IT-сектора, цифровой экономики, транспорта и логистики и других перспективных областях.

- Как новая северная политика отражается на взаимодействии с Беларусью?

- Предпринимаются шаги по активизации отношений со странами нашего региона. В конце мая этого года состоялся визит корейской делегации под эгидой Президентского комитета по Северному экономическому сотрудничеству в Минск для обмена мнениями с белорусской стороной о наиболее приоритетных направлениях экономического, инновационного и иного сотрудничества. Вместе с другими контактами на экспертном уровне этот визит был призван содействовать более четкому определению стратегии развития двусторонних отношений на основе взаимных интересов и особенностей двух экономик.

Одним из наиболее важных вопросов, который будет способствовать активному взаимодействию между государствами, является подписание соглашения о безвизовых поездках граждан.

Иммиграционная служба Республики Корея в июле 2018 года приняла решение об упрощении порядка выдачи многократных долгосрочных въездных виз. В свою очередь Республика Корея входит в список стран, граждане которых имеют право посещать Беларусь без визы сроком на 30 дней при путешествиях авиатранспортом, а также безвизового посещения туристско-рекреационной зоны "Брест" и специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал" и прилегающих к нему территорий сроком на 10 дней.

Несмотря на предпринятые сторонами меры по упрощению визовых режимов, необходимо продолжать работу по заключению полноценного соглашения о безвизовых поездках, поскольку это в значительной мере упростит двусторонние контакты и позволит рассчитывать на более активное взаимодействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

- Основой политических контактов, безусловно, является экономический обмен. Как складывается ситуация в этой сфере? Как ведется взаимодействие на межведомственном уровне?

- Торгово-экономические контакты между странами постепенно наращиваются. Главной статьей белорусского экспорта остаются калийные удобрения. Спросом пользуются и такие высокотехнологичные товары, как электронные интегральные микросхемы, приборы для физического или химического анализа, устройства на жидких кристаллах, лазеры, а также продукция химической промышленности: стекловолокно, углеродные материалы.

Растет экспорт услуг благодаря учреждению южнокорейской компанией SK Hynix (производство полупроводников и устройств памяти) собственного центра исследований и разработок в Беларуси - ООО "СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа".

В Сеуле в сентябре 2018 года состоялось пятое заседание Совместного комитета Беларуси и Республики Корея, в котором приняла участие делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом. Были достигнуты договоренности по передаче опыта развития среднего и малого бизнеса, а также активизации сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая разработку системы безбумажной торговли и развитие других проектов электронного правительства. У нас есть перспективы для более широкого сотрудничества в области машиностроения, инфраструктуры, химии и нефтехимии, эти вопросы также обсуждались в ходе заседания.

В течение 2018 года проведены два масштабных мероприятия, направленные на развитие контактов между деловыми кругами Беларуси и Кореи. Первое из них - Белорусско-корейский бизнес-форум в Минске, организованный БелТПП и Корейской ассоциацией импортеров (КОIМА). А в сентябре минувшего года состоялся белорусско-корейский деловой круглый стол с участием более 40 южнокорейских компаний, включая корпорации POSCO, Hyundai Motor, Doosan Machine Tools, KT.

Белорусские предприятия ежегодно принимают участие в крупных профильных выставках в Республике Корея. Продукция белорусских производителей, различные научно-технические проекты и разработки были представлены на выставках Seoul Food & Hotel, World Nuclear & Radiation Expo, SAMPE Korea & KOREA Composite Show, Import Goods Fair, G-Fair Korea.

В марте текущего года успешно прошла Национальная экспозиция Беларуси на Корейской выставке автоматизированных производств Smart Factory Expo+Automation World, где были представлены около 60 белорусских инновационных разработок, решений и исследований в сферах металлообработки, создания новых материалов, рентгеновского оборудования, медицинских приборов, биотехнологий, точного машиностроения.

Холдинг "Горизонт" с 2017 года реализует с одной из южнокорейских корпораций проект по производству потребительской техники и электроники, некоторые белорусские предприятия прорабатывают с корейскими партнерами варианты совместного производства автоматизированных парковочных систем и автокомпонентов с использованием корейских технологий и локализацией отдельных производственных процессов.

Южнокорейский бизнес привлекают возможности реализации в Беларуси инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства. Несколько корейских компаний, входящих в состав крупных финансово-промышленных групп, проявили заинтересованность в совместной реализации с белорусскими партнерами проектов по реконструкции автомобильных дорог и дорожному строительству.

Посольство работает над привлечением корейских компаний в индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, акцентируя внимание потенциальных партнеров на благоприятных условиях работы в Беларуси, льготах и преференциях для иностранных инвесторов.

В целях активизации двустороннего экономического сотрудничества и информирования об особенностях ведения внешнеэкономической деятельности в Республике Корея посольство совместно с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен организует семинары в формате видеоконференций. Представители различных белорусских ведомств принимают участие в программах обмена опытом, тренингах и семинарах, организуемых при содействии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Регулярно взаимодействуют таможенные службы, ведомства по чрезвычайным ситуациям. В 2018 году установлены контакты между судебно-экспертными ведомствами. Осенью 2018 года Корею посетила делегация руководства Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, весной 2019 года состоялся ответный визит корейской делегации в Минск, по итогам которого достигнуты договоренности о развитии сотрудничества в области подготовки экспертов, обмена опытом и технологиями в сфере судебно-экспертной деятельности.

- Как развиваются научно-технические и IT-связи между двумя государствами?

- Сотрудничество в области информационных технологий является одним из перспективных направлений белорусско-корейского сотрудничества. Принятые в Беларуси законодательные и стратегические меры по формированию IT-страны и созданных особых условиях для резидентов ПВТ озвучиваются во время проводимых посольством мероприятий на различных площадках.

В Беларуси действует Белорусско-корейский центр сотрудничества в области информационных технологий, который за последние два года реализовал несколько интересных и важных проектов.

В "ТИБО-2019" приняла участие корейская делегация во главе с президентом Национального агентства по развитию информационного общества Республики Корея. В апреле нынешнего года Беларусь посетила делегация Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея и корейских компаний для участия в третьем заседании рабочей группы по науке и технологиям и очередном белорусско-корейском форуме в области науки, инноваций и технологий.

Существует необходимость расширения совместной исследовательской деятельности с возможностью последующей коммерциализации разработок, в чем корейская сторона обладает богатым опытом. НАН Беларуси с корейскими компаниями, университетами и научно-исследовательскими институтами реализует проекты в области новых материалов, аэрокосмических технологий. Белорусская сторона с 2018 года принимает участие в программах Корейского института науки и технологий.

Есть перспективы в области венчурного финансирования. С корейской торговой сетью KTNET прорабатывается проект по созданию в Беларуси национальной системы безбумажной торговли.

Белорусская сторона в 2018-2019 годах принимает участие в программе обмена знаниями (Knowledge Sharing Program, KSP), проводимой Министерством экономики и финансов Республики Корея. Реализуется проект "Цифровая трансформация национальной экономики Республики Беларусь", который предусматривает исследовательские, информационно-аналитические, обучающие и демонстрационные мероприятия, призванные содействовать трансферу передового опыта Республики Корея в области организации цифровой трансформации.

- Насколько активно развивается культурное сотрудничество?

- В этой сфере усилия сосредоточены на расширении взаимодействия между различными белорусскими и южнокорейскими культурными учреждениями. При содействии посольства проводятся консультации о возможности заключения меморандума о сотрудничестве между национальными библиотеками двух стран. Посольство ведет работу по налаживанию взаимодействия с Национальным музеем Кореи.

Белорусские дипломаты традиционно принимают участие в ежегодном фестивале "Сеульский фестиваль дружбы". На нем организуются выступления белорусских музыкальных и танцевальных коллективов, вызывающие живой интерес у корейской публики. В этом году Беларусь будет представлена также на культурном фестивале World Masters Festival. Культурные обмены - важный элемент двустороннего сотрудничества, и мы стремимся к более активному взаимодействию в этой области.

Развивается взаимодействие между белорусскими и корейскими университетами. Беларусь посещают представители корейских вузов, ведущие университеты наших государств заключили соглашения о сотрудничестве, проходят студенческие обмены. В качестве примера можно назвать взаимодействие Академии управления при Президенте Беларуси с Корейским институтом государственного управления (KIPA).

Уверен, что Беларусь и Республика Корея будут активизировать сотрудничество по всем названным направлениям.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-