4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены заключить международный договор об общих принципах налогообложения. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Романа Головченко, важнейшим направлением взаимодействия Беларуси и России станет гармонизация налогового и таможенного законодательства. "Мы много работали над этой картой. Она действительно достаточно сложная, но в то же время очень четкая, ясная и измеримая", - отметил глава правительства.

Странам предстоит внедрить интегрированную систему администрирования косвенных налогов и заключить международный договор об общих принципах налогообложения в части косвенных налогов. Кроме того, планируется создать совместные консультативные органы Союзного государства по налоговым и таможенным вопросам.-0-