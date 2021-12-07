Беларусь и Шри-Ланка скоординировали подходы к укреплению двусторонних отношений

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Николай Борисевич 7 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Джанитой Абейвикремой Лиянаге. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи глава ланкийской дипломатической миссии вручила копии верительных грамот.

Собеседники обсудили перспективы активизации белорусско-ланкийского взаимодействия по конкретным направлениям, согласовали подходы к совместной работе по укреплению двусторонних отношений.-0-