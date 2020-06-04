4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Словакия заинтересованы в развитии сотрудничества. Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени с председателем комитета по международным делам Национального совета Словакии Юраем Бланаром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

На встрече состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-словацких отношений. Собеседники отметили достигнутые результаты двустороннего сотрудничества, среди которых активный диалог на уровне правительств и отраслевых министерств, обмен визитами бизнес-делегаций, взаимодействие между регионами и общественными организациями, работа над совместными проектами в области торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Важная составляющая этого процесса - развитие межпарламентских связей. Так, в прошлом году Беларусь впервые с официальным визитом посетил председатель Национального совета Словакии, со своими коллегами в Минске дважды встречались словацкие делегации парламентской группы дружбы с Беларусью. Отмечена необходимость не только сохранить, но и развить достигнутые результаты.

В частности, в этом контексте Игорь Лещеня проинформировал о создании в Национальном собрании Беларуси рабочей группы по сотрудничеству с парламентом Словакии.

С учетом отмечаемой в нынешнем году 75-й годовщины Победы над фашизмом стороны отдельно остановились на теме сохранения памяти о трагедии Второй мировой войны, подвиге советских воинов-освободителей. Собеседники выразили единое мнение о том, что память о Победе над фашизмом - это то, что должно не разъединять, а объединять как белорусов и словаков в частности, так и все народы Европы в целом.-0-