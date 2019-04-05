Беларусь и Туркменистан подписали программу сотрудничества внешнеполитических ведомств

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Туркменистан приняли программу сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2019-2020 годы. Документ подписали сегодня в Москве на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ глава МИД Беларуси Владимир Макей и вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей и Рашид Мередов также обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений.

Ранее на полях заседания СМИД СНГ в Москве прошли переговоры министра иностранных дел Беларуси с его российским коллегой Сергеем Лавровым.-0-