18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

"Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном, - рассказали во внешнеполитическом ведомстве. - Стороны обсудили ряд актуальных вопросов белорусско-турецкого сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах".

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического взаимодействия, включая реализацию договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Турцию в 2019 году.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня.-0-