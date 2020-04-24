Беларусь и Украина продолжают подготовку к форуму регионов в Гродно

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к проведению в октябре 2020 года III Форума регионов Беларуси и Украины стала основной темой состоявшейся встречи посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышовым. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

"Стороны отметили значимость данного мероприятия для белорусско-украинских межгосударственных отношений и необходимость активизации совместной работы с учетом действующих карантинных ограничений", - проинформировали в диппредставительстве.

Игорь Сокол проинформировал министра о создании в Беларуси организационного комитета по подготовке и проведению форума. Украинской стороне направлены на согласование концепция и основные элементы программы, а также переданы контактные данные ответственных за подготовку мероприятия с белорусской стороны для налаживания двусторонней коммуникации.

Обсуждены вопросы подготовки планируемого к проведению в июне второго заседания белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, его повестка и формат. Достигнуты договоренности, что в случае сохранения карантинных ограничений заседание рабочей группы пройдет в формате видеоконференции. Белорусская сторона предложила включить в повестку дня заседания вопрос об активизации взаимодействия в сфере предупреждения и борьбы с чрезвычайными ситуациями, в том числе пожарами, на белорусско-украинских приграничных территориях.

Алексей Чернышов подтвердил заинтересованность Украины в реализации намеченных на текущий год всех важных для развития двустороннего сотрудничества мероприятий.-0-