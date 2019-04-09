9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Великобритания рассчитывают на расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Речь об этом с акцентом на гуманитарной сфере шла в Минске во время встречи члена Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, руководителя рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Великобритании Олега Руммо с членом комитета Палаты лордов по делам Европейского союза, подкомитета по внешним связям Элисон Мэри Сутти, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Руммо отметил, что белорусские парламентарии посещали Великобританию в 2017 году. Во время визита обсуждались актуальные вопросы взаимодействия во всех сферах. В 2018-м делегация парламента Великобритании побывала в Беларуси. И переговоры также были плодотворными.

В Совете Республики ожидают, что нынешний визит Элисон Мэри Сутти послужит продолжением этого сотрудничества и придаст ему новое качество. На встрече обсуждались конкретные совместные проекты в гуманитарной сфере.

Олег Руммо, который возглавляет НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, рассказал о многолетнем сотрудничестве с коллегами из Оксфордского университета. Идет обмен специалистами, технологиями, связи налажены не только между специалистами, но и между пациентами после трансплантации. Они проводят совместные социальные акции: футбольные матчи, велопробеги и так далее.

Сенатор считает, что у Великобритании в связи с Brexit появляются новые возможности сотрудничать со странами, которые не входят в ЕС. Элисон Мэри Сутти в свою очередь отметила, что рассчитывает обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, глобальные проблемы и вызовы, актуальные для обеих стран. В Беларусь она приехала в рамках проекта COMPASS, который финансируется британским правительством. Накануне член комитета Палаты лордов по делам Европейского союза выступила в БГУ с лекцией по международным отношениям, в частности, по проблемам Brexit. Кроме того, она участвовала в тренинге по британским парламентским дебатам. Ее впечатлил уровень подготовки белорусских студентов.-0-