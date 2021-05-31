Беларусь является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером - Макей

31 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь является надежным и предсказуемым политическим и экономическим партнером. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на встрече с главами дипломатических миссий африканских государств в рамках второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для всех стран, замедлила динамику делового сотрудничества и личных контактов. Отрадно, что ситуация постепенно улучшается, мы возвращаемся к обычному формату взаимодействия", - отметил глава белорусского МИД.

Сотрудничество с африканскими странами является традиционной и важной составляющей многовекторного спектра внешней политики Беларуси. Владимир Макей подчеркнул, что перед правительством и экспортерами стоит стратегическая задача обеспечить полноценное присутствие на рынках данных государств. При этом обязательное условие - взаимная выгода для всех сторон. "Именно в этом направлении ведется комплексная и последовательная работа, - сказал Владимир Макей. - Подготовлены концептуальные документы и планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с государствами Африки, определены конкретные мероприятия по взаимодействию".

"Республика Беларусь - ваш надежный и предсказуемый партнер. Беларусь и африканские государства исходят из схожих позиций в международных делах, основанных на принципах уважения норм международного права, равенства, невмешательства во внутренние дела, мирного разрешения споров и приверженности многосторонности в решении важнейших мировых проблем и вызовов современности. Многие из вас уже по собственному опыту знают, что Беларусь никогда не использует недобросовестных методов во взаимоотношениях с партнерами", - подчеркнул министр.

Глава МИД также напомнил о старинной мудрости, которая гласит: если хочешь идти быстро - иди один, если хотите уйти далеко вперед - идите вместе. "Мы готовы к совместному движению вперед, - заверил Владимир Макей. - К движению, которое будет нацелено на создание новых опорных точек взаимодействия. К движению, которое усилит синергию между нашими стратегиями и планами, расширит взаимовыгодное сотрудничество, ориентированное на практические потребности стран и народов".-0-

Фото Павла Орловского