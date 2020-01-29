Беларусь предлагает Пакистану свою инфраструктуру для подготовки спортcменов

Фехмида Мирза и Андрей Ермолович. Фото Посольства Беларуси в Пакистане

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан хотят активизировать сотрудничество в спорте и туризме. Эти вопросы обсуждались на встрече посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с министром межпровинциальной координации Пакистана Фехмидой Мирзой, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии. Стороны обсудили проект меморандума по сотрудничеству в туризме, создающего правовую базу для развития взаимодействия в этом направлении. Фехмида Мирза предложила разработать совместный план действий между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством межпровинциальной координации Пакистана. Посол пригласил пакистанского министра посетить Беларусь в 2020 году. "В этой связи интерес пакистанской стороны вызвала возможность изучить белорусский опыт административного и правового регулирования сферы туризма и спорта, ознакомиться с соответствующей инфраструктурой страны", - отметили в посольстве. Андрей Ермолович передал перечень основных международных спортивных мероприятий в Беларуси на 2020 год и сведения о белорусских спортивных комплексах и организациях, готовых предоставить свои площадки для подготовки пакистанских команд к международным соревнованиям.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!