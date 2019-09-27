Беларусь предложила создать в ООН совет с участием технологических компаний для борьбы с терроризмом

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила решать задачи по противодействию терроризму посредством создания в ООН консультационного совета, состоящего из представителей государств и технологических компаний. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД по итогам брифинга в штаб-квартире ООН.

Брифинг с участием заместителя генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимиром Воронковым прошел по итогам международной конференции высокого уровня Беларуси и ООН "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая состоялась 3-4 сентября в Минске.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, который в эти дни находится в Нью-Йорке для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, отметил востребованность более широкого применения новых технологий в деле борьбы с терроризмом, а также необходимость большего понимания со стороны государств того, как эти технологии могут быть использованы в преступных целях. Беларусь предложила решать эти задачи посредством создания в ООН консультационного совета, состоящего из представителей государств и технологических компаний, который будет вырабатывать рекомендации для стран, в том числе по недопущению технологического перевооружения террористов, а также по мерам эффективного противодействия злоупотреблению ими новыми и возникающими технологиями.

На брифинге Владимир Макей обратил внимание на необходимость принятия мировым сообществом дополнительных усилий, направленных на укрепление международного диалога, доверия и безопасности. В этой связи еще раз привлек внимание к инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко о создании "пояса цифрового добрососедства", объявленной на упомянутой минской конференции.

Участники брифинга, включая помощника генсекретаря - руководителя Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Мишель Конинкс, министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, представителей ЕС и США, дали высокую оценку усилиям Беларуси, направленным на укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе с использованием высоких технологий.

Министр иностранных дел проинформировал о намерении Беларуси вступить в Группу друзей жертв терроризма, которая была создана в июне 2019 года. Ее цель состоит в том, чтобы содействовать защите прав жертв терроризма, а также пропагандировать и повышать осведомленность об их разнообразных потребностях, особенно в отношении женщин и детей.

На встрече министров иностранных дел стран - участниц Движения неприсоединения, посвященной защите принципов суверенитета и равенства государств, глава внешнеполитического ведомства Беларуси выступил с заявлением. Министр призвал к соблюдению норм и принципов международного права в отношениях между странами и заявил о недопустимости практики односторонних принудительных мер, применения или угрозы применения силы, вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Глава белорусской делегации подчеркнул, что страны не должны превращать Организацию Объединенных Наций, которая служит глобальным форумом для переговоров и мирного разрешения конфликтов, в площадку для политического противостояния и давления.

Владимир Макей также принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он высказал полную поддержку международным усилиям в области ядерного нераспространения и отметил особую историческую роль Беларуси в деле избавления от ядерного оружия и продвижения ценностей борьбы за мир. Министр обратил внимание на то, что Беларусь, которая являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не выходила из него, и впредь не намерена производить или размещать такие ракеты, если не будет угрозы безопасности страны. Владимир Макей подчеркнул важность инициативы Президента Беларуси о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.-0-