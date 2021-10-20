Беларусь рассчитывает на принятие ICAO действенных мер для отмены санкций в отношении "Белавиа"

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на принятие Международной организацией гражданской авиации (ICAO) действенных мер для отмены санкций в отношении авиакомпании "Белавиа". Об этом заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Артем Сикорский рассказал, что 13 октября на заседании Совета ICAO должны были быть рассмотрены два вопроса, касающиеся Беларуси. Это промежуточный отчет о расследовании причин экстренной посадки борта Ryanair в Минске и жалоба белорусской стороны на дискриминационные санкции со стороны Запада.

Однако, когда пришло время рассматривать эти темы, организаторы заседания заявили, что мероприятие не может продолжиться по техническим причинам. Его перенесли на 25 октября.

"Мы надеемся, что эти вопросы будут рассмотрены, наши жалобы приняты во внимание и Совет ICAO примет действенные меры для того, чтобы урегулировать эту ситуацию", - сказал Артем Сикорский.

Ранее МАЗ, БЕЛАЗ и "Белаэронавигация" обратились в суд за отменой решения Совета Евросоюза о наложении индивидуальных санкций. Директор Департамента по авиации отметил, что этот процесс затянется на год, но отстоять свои интересы для предприятий - дело принципа. "Правда за нами. Нам кривить здесь совестью нет никакого смысла. Мы боремся за себя, за процветание и независимость нашей страны", - подчеркнул он.-0-