Сикорский: действия ЕС напоминают поведение матери-истерички, которая не может справиться с детьми

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Европейского союза напоминают поведение матери-истерички, которая не может справиться с детьми и обвиняет в их плохом поведении воспитателя. Об этом заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Говоря о готовящихся санкциях, которые Европа хочет ввести из-за якобы содействия Беларуси миграционному кризису, Артем Сикорский подчеркнул, что таким образом Европа полностью подрывает свой суверенитет. "Поведение наших европейских партнеров начинает превращаться в поведение матери-истерички, которая не может справиться со своими капризными детьми, во всем обвиняя воспитателей детского сада", - заявил он.

Директор Департамента по авиации отметил, что те же иракские авиалинии несколько лет летали в Беларусь, и тогда на это никто не обращал внимание. Причем прибывшие в Минск самолеты не улетали обратно, пока граждане не пройдут паспортный контроль: нелегальным мигрантам приходилось возвращаться обратно.

"Информация порой идет искаженная, ангажированная. Есть конкретные цели, которые вовсе не связаны с заботой о мигрантах. Это цели именно экономического характера", - добавил Артем Сикорский.-0-

Беларусь рассчитывает на принятие ICAO действенных мер для отмены санкций в отношении "Белавиа"

Сикорский предложил ЕС ввести санкции против Средиземного моря, через которое мигранты прибывают в Европу