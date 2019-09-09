Беларусь рассчитывает на тесное сотрудничество с Вьетнамом как председателем АСЕАН в 2020-2021 годах

9 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на тесное сотрудничество с Вьетнамом как председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2020-2021 годах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас сегодня на торжественном мероприятии по случаю национального праздника - Дня независимости Вьетнама, передает корреспондент БЕЛТА.

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что Беларусь и Вьетнам связывают давние дружеские отношения, которые в настоящее время активно развиваются по всем направлениям. Он сообщил, что в ближайшее время белорусская правительственная делегация посетит Вьетнам, что будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Андрей Дапкюнас обозначил также важность контактов по линии народной дипломатии и заслугу в этом Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси Фам Хай в свою очередь подчеркнул, что Вьетнаму за период своей независимости начиная с 1945 года пришлось преодолеть большие трудности, но страна добилась значительных успехов. В том числе растет авторитет Вьетнама на международной арене. Динамично развиваются и белорусско-вьетнамские отношения, в частности эффективно реализуются совместные экономические проекты.-0-