Беларусь с инициативой перезапуска Хельсинкского процесса опередила время на 5 лет - Савиных

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с инициативой перезапуска Хельсинкского процесса опередила время как минимум на пять лет. Такое мнение во время первого заседания проекта "Экспертная среда" - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти" в пресс-центре БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Андрей Савиных.

Беларусь неоднократно выступала с призывом возобновить широкий диалог по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом. "То, что Беларусь вышла с этой инициативой, - очень хорошо. Мы опередили время минимум на пять лет. Оно когда-нибудь придет, и когда-то все равно придется садиться за стол переговоров", - отметил Андрей Савиных.

Он добавил, что миротворческая инициатива положительно повлияла на репутацию Беларуси на международной арене. Этот эффект сохранится на многие годы, подчеркнул депутат.

Как сообщалось, 8 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" заявил о необходимости проведения в ближайшие годы международного саммита в рамках нового процесса "Хельсинки" - под эгидой ОБСЕ, а возможно, и под эгидой ООН. Глава государства подчеркнул готовность белорусской стороны поддерживать все конструктивные идеи, направленные на преодоление разделительных линий, сохранение мира: "Хельсинки-2", диалог Европейского союза и Евразийского экономического союза, ОДКБ и НАТО, сопряжение с китайским проектом "Пояс и путь", с ШОС, АСЕАН, создание пояса цифрового добрососедства.

В пресс-центре БЕЛТА состоялось первое заседание совместного с Белорусским институтом стратегических исследований проекта "Экспертная среда". Участники обсудили самую актуальную тему политического сезона-2019 - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти".-0-