Беларусь стала третьей страной, где цветная революция не удалась - российский политолог

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стала третьей страной, где цветная революция не удалась. На это обратил внимание российский политолог Кирилл Коктыш в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь стала третьей страной после Венесуэлы и Гонконга (КНР. - Прим. БЕЛТА), где цветные революции не реализовались, где получилось выработать свои механизмы противодействия", - сказал Кирилл Коктыш.

По его мнению, важную роль в стабилизации ситуации в Беларуси сыграла и "высокая норма социальной справедливости" в стране. "Общество, выбирая между революционными переменами и сохранением того, что есть, сделало свой однозначный выбор", - отметил политолог.-0-