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Политика
19 февраля 2020, 18:58

Беларусь стремится к развитию полноформатных отношений с Японией - Дапкюнас

Выступает Андрей Дапкюнас
Выступает Андрей Дапкюнас

19 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь стремится к развитию полноформатных отношений с Японией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, выступая на торжественном мероприятии по случаю дня рождения императора Японии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра подчеркнул, что традиционное участие руководства МИД в мероприятиях национальных праздников Японии в Беларуси является свидетельством искреннего уважения к стране, а также желания стремительного развития полноформатных двусторонних отношений. "Мы очень надеемся в этом на дружественный отклик японской стороны", - заметил Андрей Дапкюнас.

"Современная Япония во всем мире вызывает диалектическое сочетание двух положительных ассоциаций: страна прогресса и страна традиций. Трудолюбивый японский народ достиг значительных результатов не только в традиционных областях экономики, но и в разработке самых передовых технологий и инноваций", - продолжил замминистра. Наряду с этим он обратил внимание на стремление японского народа к сохранению тысячелетних традиций и уважительное отношение к истории.

С момента восхождения на престол в минувшем году императора Японии Нарухито началась новая имперская эра Рэйва (в переводе означает "порядок", "гармония", а также "цветущий мир"). "Такое название как нельзя лучше характеризует современную Страну восходящего солнца как государство, которое стремится к миру и расцвету, международному диалогу и взаимопомощи", - считает Андрей Дапкюнас.

Он обратил внимание, что белорусский и японский народы связывает многолетняя дружба. "Мы помним и ценим ту помощь и внимание, которые Япония оказала и продолжает оказывать Беларуси в преодолении последствий аварии на ЧАЭС. Японская программа грантовой помощи "Корни травы" содействует укреплению связей между нашими странами не только на межгосударственном, но и, что очень важно, на человеческом, межличностном уровне", - убежден замминистра.

Андрей Дапкюнас подчеркнул, что девять лет назад в Беларуси с болью было воспринято известие о происшествии на японской АЭС "Фукусима". Беда еще более объединила белорусский и японский народы.

"Партнерские отношения между нашими странами имеют большой потенциал, который может быть реализован в значительном увеличении объема двусторонней торговли, создании совместных предприятий, развитии взаимовыгодного научно-технического и инвестиционного сотрудничества, - уверен заместитель главы внешнеполитического ведомства. - При этом экономические отношения не должны ограничиваться исключительно территориями наших стран. Беларусь как член ЕАЭС имеет значительные возможности для совместных проектов на общем рынке союза".

Андрей Дапкюнас убежден, что нынешний год станет знаковым для японской истории: "Благодаря богатому опыту Японии в проведении международных спортивных мероприятий предстоящие в Токио Олимпийские и Паралимпийские игры станут ярчайшим событием 2020 года мирового масштаба".

Заместитель главы белорусского МИД пожелал императору Японии здоровья и долголетия, а японскому народу - мира и расцвета. Он также передал искренние пожелания здоровья и долголетия отцу императора Японии - Акихито.

Нарухито взошел на императорский престол 1 мая 2019 года. Его отец Акихито был 125-м императором, провел на троне почти 30 лет и в минувшем году принял беспрецедентное решение отречься добровольно, объяснив свое желание преклонным возрастом.

День рождения императора - государственный праздник в Японии.-0-

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