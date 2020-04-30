Беларусь участвует в разработке региональных инициатив ВЭФ по противодействию COVID-19

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Всемирного экономического форума (ВЭФ) Беларусь стала членом Региональной группы, которая внесет свой вклад в разработку региональных инициатив и рекомендаций по противодействию COVID-19 и по восстановлению экономической и социальной жизни после окончания эпидемии. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня принял участие в первом заседании этой группы, прошедшем в формате видеоконференции. Информация об этом размещена на странице МИД в Facebook, сообщает БЕЛТА.

В обращении к участникам встречи Владимир Макей подчеркнул важность углубления взаимодействия между региональными объединениями для подготовки коллективного ответа на COVID-19, мобилизации совместных усилий и формирования партнерств для решения проблем, вызванных распространением коронавирусной инфекции. "Такое взаимодействие послужило бы примером практической реализации инициативы по построению партнерств интеграционных объединений (или "интеграции интеграций"), которая сформулирована и продвигается Беларусью в международных организациях", - говорится в сообщении МИД.

Фото МИД

Заседание Региональной группы высокого уровня по выработке политики в Европе и Евразии состоялось под председательством исполнительного директора ВЭФ Бёрге Бренде. В нем также приняли участие руководители заинтересованных государственных органов и администраций стран Европы и Евразии, руководители крупного бизнеса и представители ведущих аналитических центров.

В инициативах ВЭФ такого формата Беларусь участвует впервые.-0-