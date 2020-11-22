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22 ноября 2020, 21:43

Беларусь в качестве ответных мер готова инициировать обсуждение на международных площадках острых проблем в других странах

Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в качестве ответных мер готова инициировать обсуждение на международных площадках острых проблем в других странах, которые проводят деструктивную политику по отношению к белорусскому государству. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Конечно же, категорически выступая против таких попыток (вмешательства во внутренние дела - прим.БЕЛТА), мы здесь действуем вместе с нашими союзниками и партнерами. Мы благодарны и России, и Китаю, и другим государствам за нашу поддержку в этих организациях", - поблагодарил Владимир Макей.

"Мы знаем, что в ряде стран, да во всех странах существует огромное количество проблем. И если не остановится такая политика по отношению к Беларуси, мы тоже будем инициировать подобного рода обсуждение на площадках различных международных организаций по отношению к другим странам", - заверил глава белорусского МИД.-0-

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