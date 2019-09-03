Беларусь выступает за масштабный диалог в борьбе с терроризмом и другими мировыми угрозами - Макей

3 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает за масштабный диалог в борьбе с терроризмом и другими мировыми угрозами. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание на важность международной конференции по борьбе с терроризмом, которая в эти дни проходит в Минске и на которую собрались около 250 иностранных гостей более чем из 50 стран. Он считает важным намеченный на полях форума экспертный диалог, от которого белорусская сторона ожидает конкретных результатов.

Владимир Макей с сожалением констатировал, что мировые вызовы и угрозы становятся все более масштабными. Именно поэтому Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время высказался за налаживание масштабного диалога по вопросам безопасности. "Данная конференция также находится в ряду мероприятий, которые проводятся по продвижению этой идеи", - заметил министр.

Он сказал, что все международные организации в своей деятельности должны учитывать те опасности, которые существуют в связи с угрозами терроризма и других вызовов. Должна быть сплоченная борьба в данном направлении, убежден Владимир Макей. -0-