Беларусь выступает за создание постоянного формата для диалога между ЕС и ЕАЭС - Макей

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за создание постоянного формата для диалога между ЕС и ЕАЭС. Соответствующее заявление министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сделал в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики Osteuropa Informationen, сообщает БЕЛТА.

Министр отметил, что идея интеграции интеграций, или кооперации интеграций, состоит в том, чтобы придать сближению ЕС и ЕАЭС комплексный и упорядоченный характер с прицелом на конкретные материальные преимущества для обоих союзов. "Такое сближение позволило бы укрепить доверие и развенчать миф о несовместимости и соперничестве восточной и западной систем. Именно из-за этого мифа страны оказываются перед ложным выбором между Западом и Востоком в ущерб отношениям с тем или иным из своих партнеров. Между тем в реальности такого выбора не должно быть в принципе, и партнерство двух интеграционных объединений должно это убедительно продемонстрировать", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, начать следовало бы с создания постоянного формата для диалога между ЕС и ЕАЭС. "В его рамках можно было бы определить сферы первоочередного интереса обеих сторон, например обеспечение совместимости технических нормативов и стандартов производства промышленной продукции, санитарных и фитосанитарных нормативов производства сельскохозяйственных товаров в интересах расширения взаимной торговли. Многие технические регламенты и стандарты ЕАЭС уже разрабатываются с учетом европейских и международных норм", - сказал Владимир Макей.

Он считает, что обеим сторонам было бы выгодно активизировать сотрудничество в таможенной сфере, упростить условия транспортировки и контроля грузов. Совместное развитие инфраструктуры автомобильных и железнодорожных магистралей континентального значения могло бы стать одним из важных направлений взаимодействия. Особую актуальность имеет сопряжение транспортных сетей ЕАЭС, ЕС и инициированного Китаем проекта "Пояс и путь". Большой потенциал Беларусь видит также в создании общих рынков электроэнергии и трансконтинентальных оптоволоконных линий связи.

Владимир Макей добавил, что можно было бы подумать над выработкой согласованных правил поведения в цифровой отрасли, которые способствовали бы развитию электронной торговли и других безбумажных транзакций между странами двух союзов, а также содействовали бы цифровым решениям в сфере транспорта и перевозки пассажиров. "Беларусь как участник "Восточного партнерства", в которое также входит еще один член ЕАЭС Армения, а также страна-наблюдатель в ЕАЭС Молдова, считает возможным использовать формат "Восточного партнерства" для поиска решений наиболее актуальных проблем на стыке двух союзов и форм сотрудничества между ними. Эти задачи будут в числе приоритетов белорусского председательства в ЕАЭС в 2020 году", - резюмировал министр.-0-