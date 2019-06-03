Беларусь заинтересована в словацком опыте местного самоуправления - Мясникович

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в словацком опыте местного самоуправления, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович журналистам по итогам встречи с парламентской делегацией Словакии во главе с председателем Национального совета Андреем Данко, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович проинформировал, что сейчас в Беларуси проводится работа по возможному внесению изменений и дополнений в действующую Конституцию. В связи с этим, по его словам, актуальна тема развития местного самоуправления. "Безусловно, нас интересовали вопросы, связанные с местным самоуправлением. Сейчас во исполнение поручений главы государства мы работаем в этой сфере. И как правильно распределить полномочия между центром и регионами - здесь опыт Словакии просто бесценен для нас", - сказал председатель Совета Республики.

Как отметил Андрей Данко, Словакия действительно достигла определенных успехов в этом плане. Вместе с тем есть и некоторые недостатки, в частности, в сфере образования и здравоохранения.

На встрече стороны обсуждали также функционирование крупных промышленных предприятий в современных экономических условиях. Речь шла о том, как эффективнее распорядиться тем интеллектуальным и промышленным потенциалом, который в них сконцентрирован.

Михаил Мясникович отметил, что развитая договорно-правовая база способствует развитию белорусско-словацкого сотрудничества. Вместе с тем, считает спикер, ее необходимо расширять, особенно по тем направлениям, которые интересны молодежи: наука, образование, информационно-коммуникационные технологии, культура, спорт. К тому же в Беларуси начинает зарождаться молодежный парламент, и есть смысл подумать о совместных мероприятиях для молодых политиков двух стран.

Делегация Словакии посетила музей Великой Отечественной войны, Национальную библиотеку. Председатель Национального совета выразил восхищение тем, как Беларусь уважает свою историю, традиционные ценности. Андрей Данко также отметил качество белорусских продуктов питания, особенно молочной продукции, которую также удалось попробовать.

Стороны подчеркнули значимость и актуальность парламентского визита столь высокого уровня. Он, уверены участники встречи, поспособствует реальному улучшению и укреплению доверия и увеличению количества совместных программ и проектов.

Товарооборот между Беларусью и Словакией в 2018 году составил $217,9 млн. Внешнеторговое сальдо сложилось положительным в размере $10,1 млн. В январе-марте 2019 года товарооборот между странами составил $54,5 млн, увеличившись на 18,5% к аналогичному периоду 2018-го.

В Беларуси действуют 11 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала.-0-

Фото Рамиля Насибулина