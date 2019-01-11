Белорусская делегация находится с визитом в Венесуэле

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Игорем Ляшенко находится с официальным визитом в Венесуэле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства Беларуси.

Игорь Ляшенко 10 января принял участие в торжественной церемонии вступления в должность Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса. В этот же день состоялась встреча Игоря Ляшенко и Николаса Мадуро, на которой руководитель белорусской делегации передал поздравления главе венесуэльского государства по случаю его официального вступления в должность.

Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро принес присягу в венесуэльском Верховном суде. На церемонии инаугурации присутствовали лидеры Боливии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора и др.

Игорь Ляшенко также встретился в Каракасе с вице-президентом Венесуэлы по вопросам планирования, председателем венесуэльской части белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Рикардо Менендесом.-0-