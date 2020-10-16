Белорусская сторона выступает за создание полноформатного парламентского измерения ОДКБ - Рачков

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона выступает за создание полноформатного парламентского измерения ОДКБ, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков. Сегодня он принял участие в заседании Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь заинтересована в развитии ОДКБ. Последние события в нашей стране, Нагорном Карабахе, Кыргызстане показывают важность принятия целенаправленных мер по укреплению этой организации и ее структур. Белорусская сторона выступает за создание полноформатного парламентского измерения ОДКБ, которое будет использовать парламентский потенциал для достижения целей ОДКБ", - отметил Сергей Рачков.

Во время заседания Постоянной комиссии рассмотрено 13 вопросов, в том числе заявление Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России в связи с ситуацией, сложившейся в Беларуси по итогам проведения выборов Президента Беларуси 9 августа. "Члены комиссии положительно оценили это заявление, в котором говорится, что выборы Президента Беларуси были проведены в соответствии с Конституцией и белорусским законодательством, было свободное волеизъявление белорусского народа, и это необходимо принимать во внимание. В заявлении подчеркнуто, что наблюдается открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси, что не соответствует букве международного права, - сказал сенатор. - Во время заседания обсуждалась ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Мы не давали никаких оценок - заслушали информацию и приняли ее к сведению. Российская Федерация поделилась своими наработками, в частности, парламентского расследования фактов вмешательства во внутренние дела России со стороны иностранных государств. Это еще раз показывает, как создаются цветные революции, как работают механизмы вмешательства во внутренние дела и России, и Беларуси, а также других стран, входящих в состав ОДКБ".

Во время заседания обсуждались итоги мониторинга выборов депутатов парламента Кыргызстана 4 октября, ход ратификации международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ, реализация приоритетов председательства России в ОДКБ.

Комиссия одобрила инициированный белорусской стороной проект рекомендаций о координации действий парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в международных парламентских организациях. Документ отвечает положениям декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятой в Астане 8 ноября 2018 года, в которой в качестве основных задач предусмотрена координация внешнеполитических позиций государств - членов ОДКБ.

"В целом проходят достаточно жаркие дискуссии по отдельным вопросам, поскольку сегодня наблюдается серьезная турбулентность в международных отношениях, создается дуга напряженности вокруг России, в том числе в эту дугу входит, к сожалению, и Беларусь. Поэтому члены комиссии очень серьезно подошли к рассмотрению всех заявленных вопросов. И, я думаю, что мы, парламентарии, внесем свой вклад в разрешение ряда сложных проблем", - заключил Сергей Рачков.-0-