Белорусские парламентарии решительно осуждают попытки насильственного свержения госвласти

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей с глубоким негодованием восприняли информацию о попытке государственного переворота в Беларуси, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников. Об этом говорится в заявлении Национального собрания в связи с информацией о попытке госпереворота, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

"Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь. Предпосылкой этого преступного умысла стало неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права. На протяжении нескольких десятилетий ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей, - говорится в заявлении. - В повседневную практику введено использование санкций и иных мер экономического давления. Широкое распространение получила организация цветных революций для свержения законно избранных органов власти в суверенных государствах. Везде такие действия вели к разрушению, уничтожению национальных традиций и государственности, обнищанию и гибели людей. Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства".

Белорусские парламентарии решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси. -0-