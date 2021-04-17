Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня во время общения с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались возможным участием иностранных государств в событиях в Беларуси, в частности подробностями задержания в Москве ряда лиц.

"Я почему об этом не говорю? Потому что это напрямую касается меня и моих детей. Если вы заметили, я часто говорил: нас будут качать, это вдолгую, они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем все. Но я предполагал", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот". "Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет Президента", - заявил белорусский лидер.

"Второе, что вообще недопустимо. Почему я молчал - о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, - рассказал глава государства. - Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей".

Александр Лукашенко заявил, что по соответствующим каналам была предупреждена Россия и другие, чтобы были в курсе. "Не дай бог - ответ будет жесточайшим", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается раскрытия готовившихся действий в отношении Президента и его семьи, то Александр Лукашенко поручил, чтобы КГБ передал соответствующую информацию в СМИ, чтобы это показали в эфире.

Тем не менее глава государства поделился некоторыми подробностями: "Мы их захватили в Москве, они побоялись (ехать непосредственно в Минск. - Прим. БЕЛТА). Из США прилетели - агентура. Фамилия его - какой-то Зенкович (речь о Юрии Зенковиче. - Прим. БЕЛТА). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот - Федута (Александр Федута. - Прим. БЕЛТА). Потом стали шире смотреть - Костусев (Григорий Костусев. - Прим. БЕЛТА) появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем кое-какую информацию озвучить".

По словам Александра Лукашенко, руководству России и непосредственно ФСБ была направлена просьба оказать содействие в организации задержания в Москве соответствующих лиц. "Я попросил Президента России, и Тертель (председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. - Прим. БЕЛТА) - своего коллегу Александра Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли. Выехала наша группа захвата - 11-12 человек", - рассказал Президент.

Александр Лукашенко недвусмысленно предупредил всех недоброжелателей: "Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому! Не дай бог, не только к моим, но и вашим! Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется".

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить Президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, - отметил белорусский лидер. - Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом (президент США Джозеф Байден. - Прим. БЕЛТА), он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл".

В заключение глава государства извинился за эмоциональность, объяснив это так: "Потому что это уже через край. Дальше никто это терпеть не будет".-0-

Кодовое название "Тишина" - подробности покушения на Лукашенко и попытки вооруженного мятежа в Беларуси

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