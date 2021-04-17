ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 17 апреля 2021
Минск Облачно с прояснениями +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:58 Белоруска Анастасия Прокопенко выиграла бронзу на этапе КМ в Болгарии по современному пятиборью Спорт
20:54 ТАСС: ФСБ РФ задержала двух человек, готовивших переворот в Беларуси и устранение Лукашенко В мире
20:27 Кодовое название "Тишина" - подробности покушения на Лукашенко и попытки вооруженного мятежа в Беларуси Общество
20:01 Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении Президент
19:59 В работе Twitter произошел сбой Технологии
19:34 Хоккеисты сборной Беларуси победили венгров в товарищеской встрече Спорт
19:19 Баскетболистки "Горизонта" в 12-й раз стали чемпионками Беларуси Спорт
18:27 ИНТЕРВЬЮ: Наедине с Христом: неотреставрированные распятия XVII-XIX вв. представили в НХМ Культура
18:17 Сотрудники ГАИ задержали в Минске нетрезвого водителя с 3,16 промилле Происшествия
18:05 Волейболистки "Минчанки" стали чемпионками Беларуси Спорт
18:01 "Минск" победил "Неман" в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
17:48 Центральный аппарат МЧС высадил более 10 тыс. сосен и елей в Борисовском районе Общество
17:26 ФОТОФАКТ: Реконструкция Ржевско-Вяземской операции 1942 года и соревновательное шоу "Танковый биатлон Т-72" на "Линии Сталина" Регионы
17:14 Таможенники на субботнике благоустроили мемориальные комплексы и захоронения времен ВОВ Общество
16:53 В Бресте определились обладатели и призеры Кубка Беларуси по спортивной ходьбе Спорт
16:35 Футболисты "Ахмата" выиграли у "Химок" в матче российского чемпионата Спорт
16:20 Вертолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб В мире
16:12 Старт проекту по исследованию неизвестных страниц военных операций дан на Кургане Славы Общество
15:57 Брестское "Динамо" обыграло "Торпедо-БелАЗ" в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
15:39 Лукашенко намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства Президент
15:34 Генпрокурор принял участие в восстановлении аллеи в мемориальном комплексе "Тростенец" Регионы
15:31 Сев ранних яровых в Беларуси будет завершен в течение недели - Крупко Экономика
14:40 Субботники носят созидательный характер - Сергеенко Общество
14:33 Соловей: субботники - проверенная жизнью добрая традиция Регионы
14:28 Более Br2,9 млн собрано на республиканском субботнике в Минске Регионы
14:27 В Смолевичах пенсионер попал под поезд Происшествия
14:27 "Сделан добротно, качественно" - Лукашенко о впечатлениях от фильма "Манкурты" Президент
14:21 Карпенко о субботнике: лучший отдых - смена вида деятельности Общество
14:21 Татарицкий: сохранять и благоустраивать памятники - долг каждого поколения Регионы
14:18 Сотрудники МАРТ участвовали в благоустройстве Брестской крепости и Михайловского сквера в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Президент
17 апреля 2021, 20:01

Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня во время общения с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались возможным участием иностранных государств в событиях в Беларуси, в частности подробностями задержания в Москве ряда лиц.

"Я почему об этом не говорю? Потому что это напрямую касается меня и моих детей. Если вы заметили, я часто говорил: нас будут качать, это вдолгую, они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем все. Но я предполагал", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот". "Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет Президента", - заявил белорусский лидер.

"Второе, что вообще недопустимо. Почему я молчал - о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, - рассказал глава государства. - Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей".

Александр Лукашенко заявил, что по соответствующим каналам была предупреждена Россия и другие, чтобы были в курсе. "Не дай бог - ответ будет жесточайшим", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается раскрытия готовившихся действий в отношении Президента и его семьи, то Александр Лукашенко поручил, чтобы КГБ передал соответствующую информацию в СМИ, чтобы это показали в эфире.

Тем не менее глава государства поделился некоторыми подробностями: "Мы их захватили в Москве, они побоялись (ехать непосредственно в Минск. - Прим. БЕЛТА). Из США прилетели - агентура. Фамилия его - какой-то Зенкович (речь о Юрии Зенковиче. - Прим. БЕЛТА). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот - Федута (Александр Федута. - Прим. БЕЛТА). Потом стали шире смотреть - Костусев (Григорий Костусев. - Прим. БЕЛТА) появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем кое-какую информацию озвучить".

По словам Александра Лукашенко, руководству России и непосредственно ФСБ была направлена просьба оказать содействие в организации задержания в Москве соответствующих лиц. "Я попросил Президента России, и Тертель (председатель КГБ Беларуси Иван Тертель. - Прим. БЕЛТА) - своего коллегу Александра Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли. Выехала наша группа захвата - 11-12 человек", - рассказал Президент.

Александр Лукашенко недвусмысленно предупредил всех недоброжелателей: "Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому! Не дай бог, не только к моим, но и вашим! Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется".

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить Президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, - отметил белорусский лидер. - Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом (президент США Джозеф Байден. - Прим. БЕЛТА), он ему задал этот вопрос. Бульканье - и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл".

В заключение глава государства извинился за эмоциональность, объяснив это так: "Потому что это уже через край. Дальше никто это терпеть не будет".-0-

Кодовое название "Тишина" - подробности покушения на Лукашенко и попытки вооруженного мятежа в Беларуси

ТАСС: ФСБ РФ задержала двух человек, готовивших переворот в Беларуси и устранение Лукашенко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко во время субботника Лукашенко намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства
Александр Лукашенко "Сделан добротно, качественно" - Лукашенко о впечатлениях от фильма "Манкурты"
Фото из архива Лукашенко о COVID-19: мы производим достаточно вакцины, чтобы на время обезопасить людей
Александр Лукашенко во время субботника Лукашенко рассказал, почему приехал на субботник именно в Александрию на свою малую родину
Лукашенко в день субботника высаживал деревья на своей малой родине в Александрии
Лукашенко в день субботника будет высаживать деревья на своей малой родине в Александрии
Главное
Лукашенко в день субботника высаживал деревья на своей малой родине в Александрии
Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении
Республиканский субботник прошел в Беларуси
Minsk World: Инвестиционный интерес - на международном уровне
Топ-новости
Лукашенко о COVID-19: мы производим достаточно вакцины, чтобы на время обезопасить людей
Лукашенко намерен принять одно из принципиальных решений за четверть века президентства
"Сделан добротно, качественно" - Лукашенко о впечатлениях от фильма "Манкурты"
Субботники носят созидательный характер - Сергеенко
Белоруска Анастасия Прокопенко выиграла бронзу на этапе КМ в Болгарии по современному пятиборью
В республиканском субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов, собрано свыше Br9 млн
Сев ранних яровых в Беларуси будет завершен в течение недели - Крупко
Кочанова: субботник - очередная возможность внести свой вклад в благоустройство страны
Трудовые акции в местах памяти помогают глубже понять ценность мира - Вольфович
И электробус тоже. Российский экологический оператор оценил новинки МАЗа
Аллею кленов заложили депутаты Палаты представителей в Лошицком парке
Чеботарь: в промышленности сделаем ставку на местное сырье
Профсоюз приветствует решение направить часть средств от субботника на оснащение медучреждений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1384 пациента с COVID-19, выписан 1401
Субботники объединяют жителей в наведении порядка на своей территории - Заяц
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.