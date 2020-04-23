Белорусский парламент расширит практику проведения онлайн-переговоров с коллегами из зарубежья

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский парламент расширит практику проведения онлайн-переговоров с коллегами из зарубежных стран. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Профильная комиссия сегодня на заседании обсудила внедрение новых форм работы для развития международного сотрудничества Палаты представителей с парламентами иностранных государств и международными парламентскими организациями. Из-за пандемии встал вопрос о проведении консультаций, переговоров и встреч в режиме онлайн. "Это требует соответствующей организации, процедур и техники. Нам надо модернизировать имеющиеся каналы связи", - сказал Андрей Савиных.

"Эта форма должна быть расширена, нужно активнее ее использовать практически на всех направлениях. Впервые мы ставим вопрос о том, чтобы она применялась в двусторонних отношениях", - добавил он.

Председатель профильной комиссии убежден, что количество и качество контактов существенно возрастут после запуска этой системы.

Андрей Савиных отметил, что новые формы работы в международном парламентском сотрудничестве уже применяются. Он рассказал, что накануне принял участие в семинаре ПА ОБСЕ, на котором обсуждались ситуация с COVID-19 в регионе организации и возможные меры, которые парламенты могут предпринимать для снижения социальных и экономических последствий.-0-