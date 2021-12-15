Бодак: принятые ЕС санкционные документы затрагивают права и свободы граждан

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые ЕС санкционные документы затрагивают права и свободы граждан, заявила журналистам судья Конституционного суда Алла Бодак после оглашения решения Конституционного суда по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"Конституционный суд считает, что ограничительные меры, которые содержатся в документах Европейского союза и некоторых иностранных государств, определенным образом затрагивают права и свободы граждан", - сказала Алла Бодак.
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