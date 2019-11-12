Более 4,7 тыс. наблюдателей от БРСМ аккредитованы для работы на парламентских выборах

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,7 тыс. наблюдателей от Белорусского республиканского союза молодежи аккредитованы для работы на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич.

"Сегодня в первый день досрочного голосования наблюдатели выходят на избирательные участки. На данный момент избирательными комиссиями аккредитованы: 4 788 национальных наблюдателей от БРСМ, в том числе 1 - в ЦИК, 7 - в территориальные комиссии, 111 - в окружные, 4669 - в участковые, - рассказала Екатерина Петрашкевич. - Наблюдение за ходом избирательной кампании - это для наших наблюдателей выражение гражданской и общественной активности. Наша позиция - законность и объективность в принципах наблюдения за электоральным процессом и непосредственно работой каждого участка для голосования".

С 26 октября союз молодежи провел 250 молодежных пикетов, направленных на повышение электоральной активности молодых избирателей. В октябре также состоялся республиканский семинар, в котором приняли участие более 300 человек (наблюдателей, членов штабов по выборам, представителей участковых комиссий). Аналогичные обучения прошли во всех регионах страны.

Сегодня БРСМ дал старт молодежной эстафете "#яприду". "Для впервые голосующих молодых людей 12-17 ноября по всей стране состоится более 200 мероприятий молодежной эстафеты "#яприду", направленной на повышение электоральной активности избирателей, голосующих впервые. Кроме того, союз молодежи подготовил и направит на избирательные участки в дни голосования около 3 тыс. опытных волонтеров. Сегодня они также приступили к работе", - отметила председатель ЦКК.

На депутатские мандаты в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют десять представителей Белорусского республиканского союза молодежи. Они прошли процедуру регистрации кандидатами через сбор подписей, выдвижение от трудовых коллективов и политических партий. Стоит отметить, что открытые диалоги "Беларусь и Я", которые под эгидой БРСМ проходят по всей стране, стали эффективной формой публичных обсуждений различных вопросов и точек зрения. Эти дискуссионные площадки позволяют участникам диалогов узнать, что в Беларуси сделано для поддержки и развития потенциала молодежи, и задуматься над тем, что каждый молодой человек сделал для своей страны.-0-