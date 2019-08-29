Болтон: США в ближайшее время решат вопрос о предоставлении военной помощи Украине

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о предоставлении военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки будет решен в ближайшее время. Об этом заявил журналистам советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему было принято решение пересмотреть военную помощь Украине со стороны США, Джон Болтон лишь коротко сказал: "В ближайшее время будет ответ".

"В прошлом и в настоящее время существует широкое сотрудничество (США. - Прим. БЕЛТА) в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Оно было взаимовыгодным для всех стран. В ближайшее время мы определимся и примем решение по этому поводу", - сообщил он.

Как сообщалось в ряде СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме, Дональд Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи с точки зрения интересов Вашингтона. Решить этот вопрос должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.-0-