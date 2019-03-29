Дапкюнас и Цуй Цимин обсудили участие в форуме "Один пояс и один путь"

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили подготовку к визиту Президента Беларуси в Китай в связи с участием во Втором форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля. Посол Китая отметил, что формат и перечень планируемых встреч с государственным руководством КНР определяется с пониманием исключительно высокого уровня двусторонних отношений, основанных на доверии, дружбе и взаимном уважении. Заместитель министра ознакомил Цуй Цимина с подготовкой участия белорусской делегации в представительном форуме.

В центре внимания дипломатов стала проработка визита в Беларусь в начале апреля парламентской делегации Китая во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин затронули тему взаимодействия Беларуси и Китая в многосторонних организациях, прежде всего в ООН. Они согласились с важностью совершенствования координации совместных действий двух стран в основных центрах многосторонней дипломатии, укрепления традиций взаимной поддержки и сотрудничества. Заместитель министра и посол рассмотрели некоторые конкретные пути решения этих задач белорусскими и китайскими дипломатами в кратко- и среднесрочной перспективе.-0-