Дарья Павловская: буду голосовать за будущее страны

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отрадно, что в Беларуси для молодежи созданы все условия. На выборы пойду и буду голосовать за будущее своей страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала победительница республиканского конкурса "Студент-2019" Дарья Павловская.

"На выборах Президента Беларуси 9 августа я буду голосовать за будущее своей страны. Отрадно, что в Беларуси для молодежи созданы все условия, - сказала Дарья Павловская. - К примеру, сегодня я, студентка Барановичского государственного университета, владею двумя иностранными языками, сумела проявить себя на творческом и научном поприще, победила в престижном студенческом конкурсе, стала финалисткой проекта "100 идей для Беларуси" и с гордостью заявляю: я - волонтер "Доброго сердца". Мне посчастливилось поучаствовать в подготовке праздника "Дзень вышыванкі" в Минске, а теперь с огромным удовольствием вместе с дружной командой БРСМ занимаюсь подготовкой Дня молодежи на XXIX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", который состоится уже 18 июля. Такая практика - отличная возможность получить новые навыки и набраться опыта".

Девушка считает, что сегодня важно сохранять историю страны, ее культуру и продвигать Беларусь как бренд в современном молодежном мире. "Нам, молодым, надо ставить перед собой больше положительных целей и трудиться во благо процветания родной страны. Это максимально важно, так же как сохранять традиции белорусского народа и нашу историю, ведь у человека без традиций нет будущего. Но при этом нужно набираться опыта и двигаться вперед. То есть, сохраняя - приумножать", - добавила студентка.-0-