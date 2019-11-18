Давыдько: пора перестать учить Беларусь жить по чужим правилам

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пора уже перестать учить Беларусь жить по чужим правилам. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь", избранный вчера депутатом Палаты представителей седьмого созыва Геннадий Давыдько.

"Наша страна, как никакая другая, за последнее время сделала большой рывок, избавляясь от двойных стандартов, которые применялись по отношению к нам. То, что позволено Америке или Японии, даже не обсуждается, что там, к примеру, применяется такая мера, как смертная казнь. Или, допустим, американское законодательство о выборах, предполагающее, что вообще можно голосовать удаленно, по компьютеру, как попало, - его никто даже не смеет критиковать. Беларусь же является каким-то полигоном, как школьник, которого все поучают, как жить. Пора уже давать отпор, ставить на место тех наблюдателей и других деятелей, которые считают, что можно грубейшим образом вмешиваться и нарушать наше законодательство", - сказал Геннадий Давыдько.

По его словам, нетактичное поведение некоторых наблюдателей на избирательных участках было умышленным. "Все это сделано не для того, чтобы эти выборы были справедливыми, а для того, чтобы показать себя, свою какую-то заинтересованность и смелость, как-то прославиться. Если бы они заботились о соблюдении закона, Конституции и сути выборов, они бы вели себя совершенно по-другому, - отметил Геннадий Давыдько. - Еще раз подчеркну: к нам относятся, как к каким-то нерадивым ученикам, нежелающим учиться. Поучать нас считается нормальным, а про Европу никто даже и не вздумает говорить. Вроде бы, как аксиома, что все, что делается там, все ценности - незыблемые, верные. Но это придумала сама Европа. А к нам, нашим традициям и нашему законодательству, пожалуйста, проявляйте уважение".-0-

В Беларуси были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан - Орда "Выборы прошли в полном соответствии с законодательством. В Беларуси были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан", - сказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Боровик: Беларусь сама определяет, какая избирательная система для нее оптимальная "Мы выборы проводим для себя, поэтому мы должны ориентироваться на то, какая избирательная система на текущий момент оптимально отвечает интересам избирателей", - подчеркнул политолог Вадим Боровик.

Лавров поздравил Беларусь с успешным проведением парламентских выборов "Вчера в Беларуси состоялось важное событие - очередные парламентские выборы. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить белорусских друзей с их успешным проведением", - сказал Сергей Лавров.