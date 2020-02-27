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27 февраля 2020, 09:59

Делегация Совета Федерации России во главе с Матвиенко посетит Беларусь 5-6 марта

Валентина Матвиенко. Фото из архива
Валентина Матвиенко. Фото из архива

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный визит в Беларусь делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко пройдет 5-6 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

5 марта с Валентиной Матвиенко встретится председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах. В этот же день спикеры верхних палат парламентов примут участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланирована встреча Валентины Матвиенко с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Во время визита в Минск Валентина Матвиенко возложит венок к стеле "Минск – город-герой", а также примет участие в церемонии передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом Храму-памятнику в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!"

6 марта Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Как сообщалось, осенью в Минске и Минской области пройдут мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России. Главной темой предстоящего форума станет историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России.-0-

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