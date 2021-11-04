Депутат: Беларусь является последовательным сторонником многовекторной политики сотрудничества

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей 3-4 ноября участвуют в осеннем заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во видео-конференц-связи. Сегодня член Постоянной комиссии по национальной безопасности Иван Мамайко принимает участие в Средиземноморском форуме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь является последовательным сторонником многовекторной политики сотрудничества. Мы всегда выступали и выступаем за безопасность на континенте. Мы всегда поддерживали политику миролюбия. К сожалению, в последнее время есть определенные нюансы, в том числе и в такой уважаемой организации, как Парламентская ассамблея ОБСЕ. Причем, это мнение не только Беларуси. Политика двойных стандартов, к сожалению, приводит к напряжению определенных ситуаций. На предыдущей сессии руководитель нашей делегации не смог принять участие непосредственно, в связи с тем, что ему не выдали визу. Это уже само по себе характеризует далеко не лучшим образом сложившуюся ситуацию", - сказал Иван Мамайко.

По его словам, позиция Беларуси неизменна. "Мы поддерживаем ту концепцию, которая в свое время была озвучена главой нашего государства в Организации Объединенных Наций о том, что средние и малые государства имеют право принимать такое же участие в обеспечении безопасности, как и геополитические лидеры. И наша основная задача - обеспечить мир и спокойствие у нас на континенте. Поэтому в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ белорусская делегация всегда эту позицию поддерживает и будет озвучивать, - отметил парламентарий. - Нужно принимать участие, обозначать свою позицию, озвучивать свое мнение. Безусловно, часть аудитории это всегда слышит".-0-