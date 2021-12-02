Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания на заседании 61-й сессии в Минске приняли заявление в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и ЕС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России серьезно обеспокоены сложной обстановкой на границе Беларуси с Польшей и Литвой, связанной со скоплением беженцев из Ближнего Востока. Сложившаяся ситуация является следствием политики агрессивного вмешательства в дела развивающихся стран со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского союза. Большая часть беженцев - это выходы из стран, подвергшихся международной экспансии посредством введения военного контингента НАТО, что привело к разрушению мирной жизни и основ государственного устройства в этих странах. Евросоюз вместо конструктивного взаимодействия с Республикой Беларусь, которая впервые столкнулась с волной миграции на европейском направлении, фактически устранился от решения проблемы, - отмечается в заявлении. - Очевидно использование политики двойных стандартов в отношении защиты прав человека, применения норм международного права и принципов гуманизма. Польские силовые ведомства, блокируя пересечение границы, стали применять против мирных беззащитных людей, в числе которых дети, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие, что считаем недопустимым".

Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России убеждены, что подобные проявления безответственной государственной политики стран Запада, искусственное нагнетание обстановки и эскалация миграционного кризиса должны получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций.

"Призываем Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Европейского союза дать объективную публичную оценку подобным радикальным действиям и принять конкретные меры по разрешению кризиса. Выражаем надежду на возобладание здравого смысла и конструктивный подход европейской и американской сторон к выполнению своих международных обязательств в области прав беженцев", - резюмируется в документе. -0-