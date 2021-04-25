Директор ФСБ России: причастность США к попытке переворота в Беларуси исследуется

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможная причастность США к попытке военного переворота в Беларуси исследуется. Это подтвердил директор ФСБ России Александр Бортников в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

Как он отметил, дело расследуют КГБ и следственные органы Беларуси. Александр Бортников подчеркнул: материалы дела подтверждают, что это была попытка именно военного переворота. "Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Беларуси", - отметил директор ФСБ РФ.

17 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. По словам главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, переворот был намечен на июнь или июль этого года.

Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и гражданина Беларуси Александра Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали военный переворот в Беларуси по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Президента.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.-0-