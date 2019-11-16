16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнение одного наблюдателя не способно отразить общую картину выборов, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты Представителей Людмила Добрынина.

"Поведение наблюдателей должно быть корректным, все их действия должны быть законными. Если где-то имеют место нарушения или недочеты, они должны быть зафиксированы. Но выпячивать отдельные оценки наблюдателей на публичное обсуждение, конечно, не правильно, - сказала Людмила Добрынина. - Мнение одного наблюдателя не способно отразить общую картину выборов. Такая оценка должна приниматься коллегиально".

Парламентарий не единожды принимала участие в мониторинге избирательных кампаний как в России, так и в других странах. "Задача наблюдателей – определить, насколько проводимые выборы соответствуют национальному законодательству, прежде всего избирательному, а также оценить, как идет совершенствование избирательного процесса в стране, какие есть достижения и новации, - отметила она. - Мелкие недочеты всегда где-то имеют место быть, но это не нарушения избирательного законодательства, и они не способны изменить общую картину выборов. Все это отображается в рекомендациях по совершенствованию избирательного процесса, что позволяет учесть все моменты в дальнейшем".-0-