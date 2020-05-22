Дорога длиною в четверть века

14 мая исполнилось 25 лет историческому референдуму 1995 года, на котором белорусский народ определил пути развития своей страны. В частности, проголосовал и за тесную экономическую интеграцию с Россией. Политики, историки и журналисты обеих стран обсудили в Доме прессы, в каких сферах союзного строительства нам удалось преуспеть, а по каким направлениям еще придется немало поработать.

Переломный момент

"По большому счету белорусские элиты в то время плохо мыслили в масштабе 10-миллионного государства: для них важно было выйти на более глобальный и важный проект, – начал разговор председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных. – Поскольку СССР развалился, встал вопрос, каким образом теперь реализовывать региональные связи? Беларусь часто называли сборочным цехом Союза. Такие мощные предприятия, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, калийная компания, были ориентированы на регион. В самой республике продавалось лишь 5–10% от объема производства. Естественно, эти экономические факторы вкупе с политическими способствовали тому, что Беларусь стала инициатором интеграционных процессов".

Доктор экономических наук, профессор Михаил Ковалев напомнил собравшимся о том, что в 1995 году был переломный момент – первый год президентства Александра Лукашенко.

"Беларусь от разрыва социалистических торговых связей потеряла 40% своей экономики, валового национального продукта, в России – ущерб еще больше, – отметил он. – Именно мы первыми начали восстанавливать те связи, которые были наработаны десятилетиями в бытность СССР. Это дало импульс и Беларуси, и России. С 1995 года начался значительный экономический рост в обеих странах. В Беларуси он составлял до 10% в год!".

Выступающие говорили, что с исторической точки зрения 25 лет – мизер, хотя, если принимать во внимание весь масштаб и качество развития событий в мире, – отрезок огромный. Участники дискуссии акцентировали внимание на том, что базой Союзного государства стало единое языковое, культурное, историческое пространство и тесное переплетение судеб десятков миллионов людей.

"Жизнь моего деда, Андрея Андреевича Громыко, красноречиво показывает, насколько тесно скреплены наши страны. Союзное государство – одно из самых интегрированных объединений в мире, по ряду параметров превосходящее Европейский союз, – заявил историк и политолог директор Института Европы РАН Алексей Громыко. – Глубокая экономическая, социальная спайка, внешнеполитическая координация, крепкий военно-политический союз – все это существенные наработки за четверть века. Уверен, что без наших двух стран не был бы создан и Евразийский экономический союз. Эти два проекта – СГ и ЕАЭС – во многом подпитывают друг друга и служат для продвижения всесторонней интеграции".

Многовековой культурный код

Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров считает, что разделение наших стран – драматичный "вывих" истории.

"На протяжении столетий белорусский и русский народы стремились к объединению, – подчеркнул выступающий. – Несмотря на то, что они развивались порой очень отдаленно и под разным влиянием, в их памяти сохранился единый культурный код, и он сидит очень глубоко в памяти народа".

Известный режиссер напомнил, что белорусы, русские и украинцы относятся к восточноевропейской цивилизации. По его мнению, когда эти три народа объединялись, то достигали наибольшего успеха, а как только разъединялись – терпели всевозможные бедствия.

"Этот самый культурный код уже многовековой, – согласился Андрей Савиных. – В сущности, оба народа представляют восточноевропейскую цивилизацию, сформированную на старой византийской традиции. К сожалению, в последние 20 лет слово "европейский" было совершенно несправедливо узурпировано ЕС, который стал говорить от имени всей Европы. Хотя в ней существуют две вполне независимые, отдельные цивилизации – западноевропейская и восточноевропейская… Именно в основе последней лежат традиции нашей общности и единства".

В ожидании открытия границы

В центре внимания были также темы открытия границы с Россией и перспектива дальнейшей интеграции стран.

"Границы откроют, как только в России снимут режим самоизоляции в большинстве регионов, – предполагает заведующая сектором Беларуси,

Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований (Россия) Елена Кузьмина. – А что касается интеграции… Разве она останавливалась когда-либо? У нас с Беларусью восемь тысяч совместных предприятий, огромное количество договоров в экономической и технической сферах. Уже осуществлены 45 совместных союзных программ! Начинает набирать силу новая, связанная с освоением космоса. Потихоньку, несмотря на пандемию, расширяются не только научные, но и научно-производственные связи. Безусловно, коронавирус внес свои коррективы в хозяйственные отношения России и Беларуси, но он повлиял и на мир в целом".

Профессор Михаил Ковалев привел красноречивый пример, доказывающий эффективность наших экономических связей. Опубликованы новые статистические данные: оказывается, за первые три месяца белорусский экспорт продовольствия в Россию вырос на 10%, а это в денежном исчислении – почти на 1,5 млрд долларов.

Безвизовый режим, свободное пространство, равноправие культур, социальные гарантии, которые даются гражданам обеих стран, выработка механизма урегулирования возникающих споров, взаимодействие парламентов, тесная внешнеполитическая связка между странами – это уже очень длинный и значимый список достижений за 25 лет, констатировали эксперты. "Каким будет наш Союз через пять или десять лет, зависит не только от политиков, но и от каждого из нас", – резюмировали участники разговора.

Кризис или выравнивание ситуации?

Депутат Андрей Савиных считает, что пандемия изменит кардинально все вокруг. Глобального мира, построенного на единых правилах, уже не будет. На его взгляд, сформируется многополярный мир, образуются три-четыре экономические технологические зоны, которые начнут активно конкурировать друг с другом. Он полагает, что в ближайшие год-два от этой эпидемии мы плавно перейдем не к выравниванию ситуации, а к финансовому кризису, к трансформации всего экономического уклада. "Подобные перспективы приводят к пониманию того, что интеграционные процессы на нашем пространстве приобретают приоритетное значение именно для консолидации нашей экономической зоны и технологического региона, выхода на спираль позитивного развития", – уверен депутат.

Елена НИКОЛАЕВА, газета "7 Дней"