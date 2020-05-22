Дорога длиною в четверть века

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 мая 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:20 В Эстонии с 1 июня разрешат массовые мероприятия В мире
13:11 В Гомеле пропал 13-летний подросток Происшествия
12:54 Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Добрушском район Происшествия
12:52 Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились Общество
12:50 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Мексике В мире
12:31 Новый компьютерный томограф установили в Пинском онкодиспансере Регионы
12:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19 Общество
12:23 Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19 Общество
12:23 В Минской области в 2 раза уменьшили ставки единого налога для ИП и физлиц Регионы
12:12 В Токио представили план поэтапного снятия ограничительных мер В мире
12:00 Могилевчанин приговорен к 4 годам за мошенничество под видом майнинга Происшествия
11:57 В Беларуси за пять лет газифицировано 586 сельских населенных пунктов Общество
11:51 Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19 Экономика
11:49 Температура воздуха в Беларуси 21 мая была на 5-9 градусов ниже нормы Общество
11:38 Под Брестом сгорело 2 т отходов производства матрасов Происшествия
11:37 Выход из станции метро "Парк Челюскинцев" закроют на ремонт 25-26 мая Регионы
11:37 Столб пепла высотой 4,5 км выбросил вулкан Этна В мире
11:28 Житель Рогачевского района предстанет перед судом за серию краж Происшествия
11:27 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о двойном убийстве в Буйничах Происшествия
11:26 Учитель музыки из Гродно перевела лжеброкерам почти Br52 тыс. и около $8 тыс. Происшествия
11:23 Житель Барановичского района выкопал на своем участке артснаряд Происшествия
11:19 До +19°С будет в Беларуси 23 мая Общество
11:14 Оршанка уговорила знакомого оформить рассрочку на телефон, но платить не стала Происшествия
11:07 Уборка трав первого укоса начнется в Витебской области на следующей неделе Регионы
11:06 Видеоконференция университетов СНГ о влиянии COVID-19 на национальные экономики пройдет 26 мая Общество
10:54 Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз более 20 тыс. роз Происшествия
10:52 Число случаев заражения COVID-19 в России выросло на 8 894 за сутки В мире
10:38 Госкомимущество продлило осмотр объектов оценки по видеосвязи до 1 сентября Экономика
10:33 В Украине мужчина из охотничьего ружья застрелил семь человек В мире
10:22 Число жертв циклона "Амфан" превысило 100 человек В мире
Все новости
Все новости
Политика
22 мая 2020, 12:00

Дорога длиною в четверть века

14 мая исполнилось 25 лет историческому референдуму 1995 года, на котором белорусский народ определил пути развития своей страны. В частности, проголосовал и за тесную экономическую интеграцию с Россией. Политики, историки и журналисты обеих стран обсудили в Доме прессы, в каких сферах союзного строительства нам удалось преуспеть, а по каким направлениям еще придется немало поработать.

Переломный момент

"По большому счету белорусские элиты в то время плохо мыслили в масштабе 10-миллионного государства: для них важно было выйти на более глобальный и важный проект, – начал разговор председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных. – Поскольку СССР развалился, встал вопрос, каким образом теперь реализовывать региональные связи? Беларусь часто называли сборочным цехом Союза. Такие мощные предприятия, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, калийная компания, были ориентированы на регион. В самой республике продавалось лишь 5–10% от объема производства. Естественно, эти экономические факторы вкупе с политическими способствовали тому, что Беларусь стала инициатором интеграционных процессов".

Доктор экономических наук, профессор Михаил Ковалев напомнил собравшимся о том, что в 1995 году был переломный момент – первый год президентства Александра Лукашенко.

"Беларусь от разрыва социалистических торговых связей потеряла 40% своей экономики, валового национального продукта, в России – ущерб еще больше, – отметил он. – Именно мы первыми начали восстанавливать те связи, которые были наработаны десятилетиями в бытность СССР. Это дало импульс и Беларуси, и России. С 1995 года начался значительный экономический рост в обеих странах. В Беларуси он составлял до 10% в год!".

Выступающие говорили, что с исторической точки зрения 25 лет – мизер, хотя, если принимать во внимание весь масштаб и качество развития событий в мире, – отрезок огромный. Участники дискуссии акцентировали внимание на том, что базой Союзного государства стало единое языковое, культурное, историческое пространство и тесное переплетение судеб десятков миллионов людей.

"Жизнь моего деда, Андрея Андреевича Громыко, красноречиво показывает, насколько тесно скреплены наши страны. Союзное государство – одно из самых интегрированных объединений в мире, по ряду параметров превосходящее Европейский союз, – заявил историк и политолог директор Института Европы РАН Алексей Громыко. – Глубокая экономическая, социальная спайка, внешнеполитическая координация, крепкий военно-политический союз – все это существенные наработки за четверть века. Уверен, что без наших двух стран не был бы создан и Евразийский экономический союз. Эти два проекта – СГ и ЕАЭС – во многом подпитывают друг друга и служат для продвижения всесторонней интеграции".

Многовековой культурный код

Генеральный директор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров считает, что разделение наших стран – драматичный "вывих" истории.

"На протяжении столетий белорусский и русский народы стремились к объединению, – подчеркнул выступающий. – Несмотря на то, что они развивались порой очень отдаленно и под разным влиянием, в их памяти сохранился единый культурный код, и он сидит очень глубоко в памяти народа".

Известный режиссер напомнил, что белорусы, русские и украинцы относятся к восточноевропейской цивилизации. По его мнению, когда эти три народа объединялись, то достигали наибольшего успеха, а как только разъединялись – терпели всевозможные бедствия.

"Этот самый культурный код уже многовековой, – согласился Андрей Савиных. – В сущности, оба народа представляют восточноевропейскую цивилизацию, сформированную на старой византийской традиции. К сожалению, в последние 20 лет слово "европейский" было совершенно несправедливо узурпировано ЕС, который стал говорить от имени всей Европы. Хотя в ней существуют две вполне независимые, отдельные цивилизации – западноевропейская и восточноевропейская… Именно в основе последней лежат традиции нашей общности и единства".

В ожидании открытия границы

В центре внимания были также темы открытия границы с Россией и перспектива дальнейшей интеграции стран.

"Границы откроют, как только в России снимут режим самоизоляции в большинстве регионов, – предполагает заведующая сектором Беларуси,

Молдовы и Украины Центра постсоветских исследований (Россия) Елена Кузьмина. – А что касается интеграции… Разве она останавливалась когда-либо? У нас с Беларусью восемь тысяч совместных предприятий, огромное количество договоров в экономической и технической сферах. Уже осуществлены 45 совместных союзных программ! Начинает набирать силу новая, связанная с освоением космоса. Потихоньку, несмотря на пандемию, расширяются не только научные, но и научно-производственные связи. Безусловно, коронавирус внес свои коррективы в хозяйственные отношения России и Беларуси, но он повлиял и на мир в целом".

Профессор Михаил Ковалев привел красноречивый пример, доказывающий эффективность наших экономических связей. Опубликованы новые статистические данные: оказывается, за первые три месяца белорусский экспорт продовольствия в Россию вырос на 10%, а это в денежном исчислении – почти на 1,5 млрд долларов.

Безвизовый режим, свободное пространство, равноправие культур, социальные гарантии, которые даются гражданам обеих стран, выработка механизма урегулирования возникающих споров, взаимодействие парламентов, тесная внешнеполитическая связка между странами – это уже очень длинный и значимый список достижений за 25 лет, констатировали эксперты. "Каким будет наш Союз через пять или десять лет, зависит не только от политиков, но и от каждого из нас", – резюмировали участники разговора.

Кризис или выравнивание ситуации?

Депутат Андрей Савиных считает, что пандемия изменит кардинально все вокруг. Глобального мира, построенного на единых правилах, уже не будет. На его взгляд, сформируется многополярный мир, образуются три-четыре экономические технологические зоны, которые начнут активно конкурировать друг с другом. Он полагает, что в ближайшие год-два от этой эпидемии мы плавно перейдем не к выравниванию ситуации, а к финансовому кризису, к трансформации всего экономического уклада. "Подобные перспективы приводят к пониманию того, что интеграционные процессы на нашем пространстве приобретают приоритетное значение именно для консолидации нашей экономической зоны и технологического региона, выхода на спираль позитивного развития", – уверен депутат.

Елена НИКОЛАЕВА, газета "7 Дней"

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Союзное государство эпидемия
Новости рубрики Политика
Во время церемонии. Фото МИД Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Молдовы
Фото из архива СМИД ОДКБ пройдет 26 мая в видеоформате
Фото из архива Посол: для развития отношений Беларуси и Грузии коронавирус не станет помехой
МИД Беларуси. Фото из архива Главы МИД Беларуси и Ирландии обсудили сотрудничество в финансовых организациях и борьбу с COVID-19
Фото из архива ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси
Фото из архива Правительствам стран ЕАЭС поручено обеспечить реализацию программы либерализации каботажных автоперевозок
Главное
Лукашенко рассказал, зачем Беларуси ракетное вооружение и какая стоит стратегическая задача
В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19
"Как раз принимали пациента!" Медработник из Вилейки выиграла 100 000 рублей прямо в больнице
Топ-новости
Головченко: затраты на ракетостроение уже многократно окупились
Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19
В Беларуси за пять лет газифицировано 586 сельских населенных пунктов
МАРТ уточнил регулирование цен на дезинфицирующие средства и маски
Квартира? Легко! Всего 1% ее стоимости – и вы покупатель престижного жилья в центре Минска!
Неделя родной природы стартует в НАН Беларуси
Электронные ярмарки вакансий пройдут в Новополоцке, Витебске и Полоцком районе
Теплая погода вернется в Беларусь в последние пять дней мая
Отопление в больницах, детских садах и школах Минска начнут отключать 26 мая
Председатель "Беллесбумпрома" об эффекте от модернизации, инвестпроектах и последствиях пандемии
Видеоконференция университетов СНГ о влиянии COVID-19 на национальные экономики пройдет 26 мая
Костевич: расширение адресной помощи вдвое снизит малообеспеченность многодетных
Центры поддержки бизнеса, созданные по проекту "Малые города", очень востребованы - Соловьева
Правительство определило перечни документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца
Минобразования изменило сроки проведения ЦТ
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.