Единая денежно-кредитная политика в перспективе. Путин рассказал о содержании одобренных союзных программ

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия определили общие ориентиры для формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики, валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем и создания общего платежного пространства в Союзном государстве. Об этом Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Путин рассказал некоторые подробности 28 союзных программ, которые одобрены сегодня на уровне глав государств. В том числе о планах по формированию в перспективе единой денежно-кредитной политики, валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем и создания общего платежного пространства. "Это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм", - сказал Президент России.

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