ЕЭК готовится к проведению Евразийского межправсовета 17 июля в Минске

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня в Минске провел встречи с вице-премьером Беларуси, председателем Совета ЕЭК Игорем Петришенко, министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"На встречах обсуждались вопросы, связанные с подготовкой и проведением в Минске 17 июля заседания Евразийского межправительственного совета, и меры, предпринимаемые для недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - проинформировали в ЕЭК.
Особое внимание было уделено реализации соглашения о механизме прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе. По словам Михаила Мясниковича, документ затрагивает очень широкий спектр сфер, выходя за рамки функционала исключительно таможенного блока ЕЭК, поэтому необходимо подойти к реализации комплексно, определив оптимальный алгоритм.
"Участники встреч выразили мнение, что система прослеживаемости товаров позволит улучшить информационный обмен в налоговой и таможенной сферах, согласовать меры и единые подходы к администрированию импорта товаров из третьих стран по всему контуру внешней границы союза, обеспечить ускоренное применение механизмов прослеживаемости при импорте товаров и сократить незаконное перемещение товаров через внешнюю границу и внутри союза", - подчеркнули в ЕЭК.
Обсуждалось также устранение препятствий на едином союзном рынке и обеспечение доступа хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС к государственным закупкам России, добавили в пресс-службе.-0-