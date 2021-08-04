Эйсмонт: президентские выборы в прошлом году могли быть перенесены, но Лукашенко настоял на их проведении

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы в прошлом году могли бы быть перенесены, но глава государства Александр Лукашенко настоял на их проведении в установленные сроки. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в документальном сериале "Беларусь против цветной революции". Первую серию "Заговор" показали сегодня на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Наталья Эйсмонт заметила, что в первую волну пандемии белорусское общество было чрезвычайно напряжено, как оголенный нерв, ведь все видели, что происходит в мире. Эту ситуацию использовали противники действующей власти.

"По признанию Президента, он ведь тогда как таковой предвыборной кампанией не занимался вообще. Он занимался здоровьем и жизнью людей. Утром, днем, вечером, а иногда и ночью - Президенту десяток раз в день на стол ложились сводки. Каждый человек из тяжелых на ИВЛ был на личном контроле, каждая смерть разбиралась и анализировалась", - рассказала Наталья Эйсмонт.

"Звучали ведь очень разные предложения. Насколько проще было взять и объявить локдаун, закрыть людей и запретить им вообще выходить на улицу. И даже перенести выборы. Ведь тогда под ковид можно было сделать что угодно и общество бы это приняло. Но Президент сказал: выборы пройдут строго по Конституции", - заявила пресс-секретарь главы государства.-0-