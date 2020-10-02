Эксперт: события в Карабахе грозят перерасти в конфликт регионального масштаба

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Нагорном Карабахе грозят перерасти в конфликт регионального масштаба, куда могут быть вовлечены другие игроки. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал эксперт в сфере безопасности, кандидат социологических наук Александр Тиханский.

По его словам, обострение конфликта в Нагорном Карабахе ставит новые вопросы о развитии ситуации не только в Закавказском регионе, но и в Восточной Европе в том числе. Резкое увеличение значимости внешнеполитического окружения обуславливает новые требования к обеспечению национальной безопасности.

"Вину за эскалацию конфликта Ереван и Баку возлагают друг на друга. Но хотел бы обратить внимание на роль такого регионального актора, как Турция. Есть и интересы других государств, у которых имеются свои проблемы, и они войной могут их перекрыть. Наконец, пандемия коронавируса стала возможностью для многих усилить свое влияние на политической арене. Карабахские события грозят перерасти в конфликт регионального масштаба, куда могут быть вовлечены такие игроки, как Турция и Россия. Поэтому, конечно же, ситуация взрывоопасная. И если в ближайшее время военный конфликт не будет завершен, то действительно есть опасность, что его масштабы могут значительно возрасти", - отметил Александр Тиханский.

Он считает, что гражданам Беларуси есть о чем задуматься. Усиленная милитаризация западных и северо-западных соседей, вмешательство во внутренние дела нашей страны со стороны Польши в лице центральной группы психологических действий сил специальных операций, попытка внести раскол в общество по религиозному признаку - этот набор условий и факторов создает прямые угрозы национальной безопасности нашей страны.

"Для нас и Армения, и Азербайджан - стратегические партнеры. И мы хотим мира и стабильности", - подытожил аналитик.