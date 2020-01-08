ЕС пообещал не затягивать ратификацию соглашений с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии

8 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. ЕС пообещал не затягивать ратификационные процедуры по подписанным сегодня в Брюсселе соглашениям с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии. Соответствующее заявление сделала европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон во время подписания документов, сообщили БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.

По словам Ильвы Йоханссон, эти соглашения между Европейским союзом и Беларусью являются значительным шагом вперед в сотрудничестве. "Они улучшат мобильность наших граждан в хорошо управляемой и безопасной среде и помогут построить более тесные связи между Европейским союзом и Беларусью. Европейская сторона теперь будет быстро продвигаться вперед с ратификационными процедурами, чтобы граждане могли почувствовать преимущества как можно скорее", - подчеркнула она.

По ее мнению, документы будут способствовать также установлению более тесных связей между ЕС и его соседями по "Восточному партнерству".

Соглашения подписали министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон вместе с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Хорватии (страна председательствует в Совете ЕС) Давором Божиновичем.

Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей.

Как отметили в представительстве ЕС, соглашение об упрощении визового режима облегчит гражданам Беларуси получение краткосрочных виз для въезда в Европейский союз. После вступления в силу этого соглашения визовый сбор для белорусов будет снижен до 35 евро. Кроме того, будет ограничен сервисный сбор и сокращен срок принятия консульствами решения о выдаче визы. Несколько категорий путешественников, включая журналистов, студентов и членов официальных делегаций, смогут получать многократные визы со все более длительным сроком действия, при этом им придется предоставлять меньше документов для подтверждения цели своей поездки. Беларусь в одностороннем порядке ввела меры по облегчению краткосрочных безвизовых поездок граждан ЕС, прибывающих в Минск.

"Основной целью соглашения о реадмиссии между ЕС и Беларусью является установление на основе взаимности процедур безопасного и упорядоченного возвращения лиц, незаконно проживающих в ЕС или Беларуси, при полном соблюдении их прав в соответствии с международным правом", - подчеркнули в представительстве ЕС.-0-